John Barnes mener Thiago er grunnen til fronttrioens problemer: - Det fungerer ikke

- Thiago bremser spillet, sier tidligere Liverpool-spiller John Barnes.

Thiago Alcantara spilte søndag sin andre ligakamp på rad fra start etter kneskaden han pådro seg tidligere denne sesongen.

4. januar fikk midtbane-maestroen 90 minutter i 1-0-tapet for Southampton, og søndag fikk han en ny hel kamp da Merseyside-laget spilte uavgjort mot erkerival Manchester United.

- Hjalp ikke de tre foran

Spesielt i den første omgangen viste spanjolen seg frem med lekre pasninger og dragninger, og ble av flere ansett som omgangens beste spiller, blant annet av John Barnes.

Den tidligere Liverpool-spilleren mener likevel at Thiago er grunnen til at lagets fronttrio, med Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah, for øyeblikket sliter med å score. Liverpool har nemlig gått målløse av banen i sine tre siste Premier League-kamper.

- Thiago, som styrte kampen og var den beste spilleren i første omgang, jeg synes ikke at det nødvendigvis hjalp de tre foran, sier Barnes til Talksport.

Og forklarer mer utdypende:

- Med Henderson og Fabinho på midtbanen, får de bare ballen fremover og er mye mer direkte mot de tre løpssterke angrepsspillerne som kan komme på ballen og angripe. Thiago bremser opp spillet.

- Da han bremset spillet i trange områder, var det verken til Manés eller Salahs fordel, sier Barnes.

- Fungerer ikke

Mannen som spilte i Liverpool mellom 1987 og 1997 forteller videre at spillerne nå holder på å bli vant til et nytt system, men at det ikke har slått ut i full blomst ennå.

- For øyeblikket fungerer det ikke, fastslår han.

Han har likevel troen på at gamleklubben vil bite godt fra seg i kampen om ligatittelen.

- Sammen med Man City mener jeg uansett at vi fortsatt er favoritter, sier han.

- Fraværet av Van Dijk påvirker hele laget

Barnes påpeker også at fraværet av Virgil van Dijk må ta sin skyld for den mindre gode formen til Liverpool, og legger til at to vanligvis assistkonger på backene av den grunn ikke får bidratt på samme måte som når de har den nederlandske stopperkjempen på plass.

- Når du er vant til å spille på en spesiell måte med tre hardtarbeidende midtbanespillere, har du Van Dijk bak som gir deg den sikringen, og som tillater backene å gå fremover og være kreative.

- De psykologiske effektene ved at Van Dijk ikke er der påvirker plutselig hele laget, sier Barnes.

