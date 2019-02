John Hou Sæter blir kinesisk statsborger

John Hou Sæter, som denne uken forlot Stabæk til fordel for Beijing Guoan, blir kinesisk statsborger og går dermed ikke på utlendingskvoten, opplyser klubben.

Det gjelder både Sæter og engelske Nico Yennaris, som slutter seg til Beijing-klubben fra Brentford. Begge spillerne har kinesisk mor.

Ifølge Beijing Guoan blir de to Kinas to første naturaliserte fotballspillere, «så snart alle formaliteter er i orden».

21-årige Sæter kommer til å bruke sitt kinesiske navn Hou Yongyong. Han har aldersbestemte landskamper for Norge, som Yennaris har det for England. 25-årige Yennaris, som har en fortid i Arsenal, kommer til å spille under navnet Li Ke.

– Det er trist å dra fra Nadderud, men dette er en stor mulighet for meg, og jeg gleder meg veldig til å ta et nytt steg. Mamma er kjempestolt, og familien min i Kina er overlykkelig, sa Sæter til Stabæks nettsted da overgangen var i orden.

På sin Twitter-konto har Sæter retweetet en melding fra klubben der han, Yennaris og en tredje nyankommet spiller ønskes velkommen. De presenteres alle med Kina som nasjonalitet. Sæter har for øvrig fått drakt nummer 7.

– Jeg er henrykt over å melde at jeg har signert for Beijing Sinobo Guoan som kinesisk borger. Det er en spennende mulighet for meg å spille i min mors og mine besteforeldres fødeland, tvitrer Yennaris.

Hovedstadsklubben ble forrige sesong cupmester med tyske Roger Schmidt som trener. Klubben melder at den håper begge de naturaliserte spillerne kommer til å spille på Kinas landslag.

I kinesisk superliga kan lagene ha maksimalt tre utenlandske spillere på banen samtidig. Ved å naturalisere Yennaris og Sæter vil de ikke belaste den kvoten.

(©NTB)