Johnsen scoret i Venezia-seier

Dennis Johnsen scoret det siste målet da Venezia slo Cremonese 3-1 i italiensk Serie B søndag. Laget er med i opprykkskampen.

Nordmannen startet på benken, men kom inn for playmakeren Mattia Aramu i det 64. minutt da Venezia ledet 1-0. Francesco Forte doblet ledelsen, men Daniel Ciofanis redusering på straffespark skapte ny spenning.

Johnsen punkterte den med sin scoring på overtid.

Venezia er på sjuendeplass og inne blant de seks lagene som ligger an til opprykkskvalifisering. Det er bare fire poeng opp til Monza på direkte opprykksplass. Empoli på tabelltopp er ytterligere fire poeng foran.

Julian Kristoffersen var for annen gang ubenyttet reserve for Salernitana i 2-2-kampen borte mot Pisa, og han venter fortsatt på debuten etter overgangen fra sørkoreansk fotball. Salernitana er på tredjeplass to poeng bak Monza.

