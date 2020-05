Jon Jones fyrer løs mot UFC-president Dana White etter beskyldninger: - Ikke vær en jævla løgner!

UFCs mektige president kom med beskyldninger rundt hva den profilerte utøveren ønsker før en potensiell superkamp.

Jon Jones anses av de aller fleste som tidenes største UFC-utøver, og den siste tiden har det vært ryktet at MMA-selskapet forsøker å sette opp en ny drømmekamp for ham.

I det andre hjørnet av UFC-buret skal man ha ønsket den kamerunske giganten Francis Ngannou, som blant annet har blitt sammenlignet med Mike Tyson for sine elleville knockouts.

Det skal uansett ha vært problemer hva angår forhandlingene rundt en kontrakt, som nå ser ut til å stoppe kampen fra å ta plass.

Les også: Her er MMA-Norges 50 beste proffutøvere gjennom tidene (+)

- Vil ha Wilder-penger

Under lørdagens pressekonferanse, før UFC Fight Night, var president Dana White veldig tydelig på at Jones må anses som den aller beste utøveren i UFC-historie, men at han hadde krevd en vanvittig høy sum for å gå kampen mot Ngannou.

White hevdet fredag at Jones har bedt om det samme som Deontay Wilder fikk betalt for å møte Tyson Fury da de to tungvektsbokserne møttes tidligere i år. Ifølge MMAFighting, så vel som Whites egne kommentarer, skal dette ha vært 30 millioner dollar.

- Jeg skal sitere ham, og hva han har sagt til min advokat. Han fortalte min advokat at han ønsker det samme som Deontay Wilder ble betalt, sa White under pressekonferansen.

Dette førte til at Jones tok til Twitter, der han gikk mot White på sosiale medier:

- Jeg kommer ikke til å gi opp håpet. Slik jeg ser det så er det UFC som ikke kan budsjettere med Jon Jones i tungvektsdivisjonen. De burde ha sagt det, nå lyver de og sier at jeg spør om for mye. Dette er unødvendig, tvitret Jones.

BESTEMT: Dana White holder ikke igjen i ordkrigen mot Jon Jones. Foto: Julio Cortez (AP)

Det er nemlig Jones og Ngannou som har blitt nevnt som den nye potensielle gigantkampen i UFC. Kameruneren er kjent for å være kanskje den mest brutale utøveren i UFC i skrivende stund.

Han har blant annet knocket ut store herremenn som Cain Velasquez, Junior dos Santos og Jairzinho Rozenstruik, og det er mange som anser han som den største og skumleste i divisjonen.

For Jones sin del, så har han hatt sin problemer utenfor UFC. Han har uansett ikke tapt en kamp siden 2009, og har gått opp og ned mellom lett tungvekt og tungvekt i løpet av sin karriere.

Les også: Sterke reaksjoner etter UFC-stevne i Florida

- Ikke vær en jævla løgner

Media fikk en ny mulighet til å snakke med UFC-president White, om så nektet å vike på det han hadde sett fra Jones, og hevdet igjen at Jones har spurt om det samme som Wilder har spurt om.

- Vi har tekstmeldinger fra Jon Jones. Det er ikke sånn at jeg ikke kan bevise dette. Vi har tekstmeldingene, men jeg kommer ikke til å gjøre det sånn. Jeg legger ikke de frem for pressen, sa White, ifølge MMAFighting.

KRAFTFULL: Francis Ngannou spås en lysende framtid i UFCs tungvektsklasse. Foto: Gregory Shamus (AFP)

- Om Jones ønsker å sette seg ned og ta en løgndetektortest, så kan vi jo gjøre det også, sa White, som ville gjøre det klart at han ikke ønsker å snakke ned Jones.

Mye tyder uansett på at skaden allerede er gjort. For på Twitter hadde den legendariske utøveren fått nok etter det han så fra White:

- Om du skal fortsette med disse løgnene, så skal jeg forsvare meg selv. Be din advokat, Hunter Campbell, om å slippe tekstmeldingene, skriver Jones på Twitter, før han fyrer løs.

- Ikke vær en jævla løgner, mitt rykte har tatt nok slag som det er. Jeg trenger ikke dette tullet, Dana. Jeg har aldri spurt om det samme som Deontay Wilder. Men etter som Deontay tjener 30 millioner dollar, så tar jeg gjerne halvparten. Etter som du sier jeg er tidenes best.

Jones var tydelig på at han gjerne ber om mer penger for sine «drømmekamper», hvilket er det man ville klassifisert en kamp mot Ngannou som. Han understreket uansett at han aldri var i nærheten av å be om det samme som Wilder.

Såpass langt gikk Jones i å antyde at han nå kan være ferdig i UFC:

- Jeg tjener ikke engang halvparten av det Deontay Wilder tjener. Dersom du skal undervurdere min verdi i såpass stor grad, så løs meg fra UFC-kontrakten min. Jeg er sikker på at det er en promotør der ute som gjerne finner bruk for meg, tordnet Jones.