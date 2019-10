Jon Vetle Furuheim med knusende seier i Cage Warriors Academy 24

Jon Vetle Furuheim vant etter rear naked choke under Cage Warriors Academy 24.

17 år gamle Jon Vetle Furuheim gikk hovedkamp i lørdagens MMA-stevne Cage Warriors Academy 24 i Colchester i England.

Det norske supertalentet trener til vanlig på Frontline Muay Thai-gym i Oslo.

I ringen lørdag kveld stod 18 år gamle Imran Altamirov fra Belgia med russisk bakgrunn på motsatt side.

Furuheim gikk aggressivt ut fra start og var offensiv mot Altamirov. Han fikk etterhvert motstanderen ned på bakken og dominerte belgieren med toppkontroll.

- Veldig dominerende av Jon Vetle, sa kommentator Ole Magnor etter den første runden.

Den første runden gikk klart til nordmannen.

I den andre runden var det hele over. Furuheim kvelte ut Altamirov med en rear naked choke og tok en fullstendig overlegen seier.

- Tusen takk det betyr veldig mye for meg. Planen var å gjøre det jeg hadde lyst til. Føle meg frem og gjøre det jeg hadde lyst til, sa Furuheim i intervjuet i ringen etter kampen.

Den andre runden fortsatte der den første slapp. Furuheim holdt et høyt tempo og matet på med slag mot Altamirov før nordmanne avsluttet kampen med sin rear naked choke.

- Det er divisjonforskjell. Han er totaltdominerende, sa Magnor.

Kommentatorene mente underveis i kampen at Furuheim var overlegen sin motstander. Og antydet at Altamirovs trenere muligens burde gripe inn for å stoppe kampen.

- Vårt unge norske supertalent. Det største talentet Norge har. Han har en stor karriere foran seg i MMA, sa kommentator Thomas Bergli.

MMA-talentet trener bryting, boksing, thaiboksing og brasiliansk jiu-jitsu. Trener Chris Nilsen er klar på at Furuheim fremdeles har sin største styrke i grenen han startet med som barn.

- Jon Vetle er veldig god i alle grener innenfor MMA, men jeg kan si at han er best på thaiboksing, for det var det han startet med. Han gikk sin første proffkamp i Thailand da han var ni år, så han har absolutt en fordel på strikingen. Men han har fylt alle de andre hullene veldig bra, så han er dyktig på alt, sier Nilsen.

Furuheim har trent på Frontline Muay Thai siden han var sju år gammel og står oppført med fire seirer og ett tap i sin amatørkarriere før lørdagens kamp.

Det Direktesport.no-sendte stevnet var fullpakket av norske fightere som gikk i buret.

