Jonsson etter ny Bodø/Glimt-seier: - Det er så sjukt

Kjetil Knutsen er i ferd med å lede Bodø/Glimt til gull i Eliteserien 2020.

BODØ/GLIMT - SANDEFJORD 2-1:

Bodø/Glimt fikk en god start på livet uten AC Milan-klare Jens Petter Hauge da Sandefjord var motstander på Aspmyra søndag kveld.

Glimt vant oppgjøret 2-1 etter scoringer av Sondre Brunstad Fet og Ulrik Saltnes. Lars Markmanrud scoret Sandefjords reduseringsmål.

- Det er så sjukt

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson er svært imponert over det de gulljagende nordlendingene presterer, til tross for at Sandefjord hevet seg kraftig etter pause.

- For en latterlig stim de er inne i. Det er så sjukt, hva? Jens Petter Hauge forsvinner, så blir det noen få spørsmålstegn, så bomber de inn etter 20 sekunder. De er helt vanvittige, kommenterte Jonsson på Fotball Direkte.

Serielederen fikk en drømmestart på kampen da Brunstad Fet allerede etter 17 sekunders spill satte inn kampens første mål.

Den tidligere Aalesund-spilleren plukket opp en svak klarering og avanserte, helt til han fyrte av et skudd fra 20 meter - inn i hjørnet bak Jacob Storevik.

Straffet brutalt etter forsvarstabbe

Etter en halvtimes spill forsøkte Brice Wembangomo å skjerme en løs ball over dødlinja, men Ola Solbakken fikk i siste liten en tå på ballen og serverte Ulrik Saltnes, som plasserte inn 2-0 med venstrebeinet.

Fem minutter før pause kom reduseringsmålet for Sandefjord. En corner ble bare halvveis klarert av Marius Høibråten, og da lot ikke Markmanrud seg be to ganger og dunket ballen kontant i mål fra ti meter.

Nærmere poeng kom aldri Marti Cifuentes' mannskap og dermed tok Glimt et nytt steg mot seriegull.

Søndagens Glimt-seier betyr at laget leder Eliteserien med 19 poeng før runden avsluttes med Rosenborgs møte med Odd.