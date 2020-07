Jonsson kritisk til Rosenborg etter Hareide-misforståelse

Eurosport-eksperten kaller situasjonen både uvirkelig og trist, men mener den gjenspeiler «Rosenborg-røret» de siste årene.

Rosenborgs trenerjakt har vært hyppig skrevet om de siste ukene, og tirsdag toppet det hele seg.

Først meldte TV 2 at 66-åringen har takket nei til trønderne, før han selv uttalte til NRK at det aldri har kommet en formell forespørsel.

Deretter sendte Rosenborg ut en pressemelding, der de hevder at Hareide i utgangspunktet hadde takket ja til trenerjobben, før han av helsemessige årsaker ombestemte seg.

Joacim Jonsson er ikke imponert etter at RBKs førstevalg glapp.

- Gjenspeiler ikke dette RBKs siste par år? Et eneste stort rør. Man blir jo sjokkert, for det er Norges største klubb og flaggskipet som løftet norsk fotball. Det røret som har vært der de siste årene er helt vilt, og det toppet seg her nå. Det blir bare spekulasjoner hva som har skjedd, men det er jo en stor suppe og det blir pinlig for Rosenborg, forteller han til Nettavisen.

KRITISK: Eurosport-ekspert Joacim Jonsson er ikke imponert over Rosenborg etter tirsdagens Hareide-misforståelse.

Hevder det forelå en muntlig avtale

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med både Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin og Åge Hareide uten hell, men til VG uttaler sistnevnte følgende.

- Det forelå ingen muntlig avtale om annet enn å møtes 1. august hvis kneet var ok. Jeg ringte i går og ga beskjed om at det ikke ble noe møte fordi jeg var for optimistisk angående kneet, som ikke er så bra som jeg håpet, skriver Hareide i en SMS til avisen tirsdag, og påpeker videre at det hele virker å dreie seg om en misforståelse.

Dorsin uttaler på sin side følgende til TV 2.

- Planen var at han skulle ta over 1. august, men jeg kan ikke gå inn på detaljer. Det var helsemessige årsaker.

– Ble dere overrasket over at han snudde?

– Vi ble overrasket. Eller overrasket… vi skulle gjøre klart alt i morgen, det var vår intensjon. Men sånn er det, man kan ikke styre alt. Saker og ting skjer i fotballen, vi må gjøre det beste ut av det. Trond har gjort en fantastisk jobb hittil, og det kommer han til å fortsette med, understreker han til kanalen.

NEPPE RETUR: Det er lite som tyder på at Åge Hareide vender tilbake til Rosenborg med det første.

Jonsson: - Uvirkelig og trist

Dermed er misforståelsen komplett, og Rosenborg må dermed se seg om etter andre alternativer til arvtakeren til Eirik Horneland.

Jonsson mener det hele ikke rimer, og at det blir ord mot ord.

- Det blir en parodi, men igjen, det gjenspeiler det som har skjedd i Rosenborg de siste årene. Jeg tipper noen RBK-supportere tenker «åh, ikke nå igjen». Det er uvirkelig, og på en måte trist, forteller svensken.

Han tror styreleder Ivar Koteng og resten av RBK-leiren nå må starte helt på nytt i jakten på ny hovedtrener. Koteng har tidligere uttalt at klubben jobber ut fra en liste med potensielle kandidater, men Jonsson tror klubben gikk «all in» på Hareide og mislyktes.

- Jeg tror de starter på null. De har jo sagt at de har en kort liste, og den tror jeg var veldig kort, så kort at den bare inneholdt ett navn.

Han tror potensielle hovedtrenere tenker seg om en ekstra gang som følge av det utenomsportslige rotet som har vært i klubben de i siste årene, og mener klubben trenger en hovedtrener som virkelig kan røske tak i kulturen på Lerkendal og Brakka.

- Det må være en trener som Koteng og de rundt ikke tør å puste på. Det må være en autoritet som ingen i og rundt klubben stiller spørsmålstegn ved og som røsker opp i kulturen og det som har skjedd, for det er ikke en toppklubb verdig.