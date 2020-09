Jonsson mener Aalesund kunne føle seg snytt etter tapet for RBK: - Det er ikke tilfeldig

Aalesund gjorde sakene sine bra mot RBK, men måtte reise tomhendte hjem etter to scoringer av Zachariassen.

AALESUND - ROSENBORG 1-2:

Kristoffer Zachariassens to scoringer førte til seier for Åge Hareide og Rosenborg mot Aalesund.

Oransjetrøyene hadde flere muligheter til å score på RBK i søndagens oppgjør, men det ble med Sigurd Haugens ene scoring i den andre omgangen.

Underveis i oppgjøret var Joacim Jonsson fra Eurosport-studio sikker i sin sak da han mente at Aalesund både kunne, og burde ha fått bedre uttelling mot Hareides mannskap. Blant annet var det en episode der ballen havnet i RBK-kassa, men så ble scoringen, det som kunne se ut som, feilaktig annullert for offside.

- Jeg sier det igjen. Det er jo ikke tilfeldig. Runde etter runde etter runde ... begynner Jonsson, før han etter hvert sier videre:

- Aalesund vil nok i ettertid føle seg litt snytt, selvsagt.

Frisk RBK-start

Allerede etter fire minutter kom kampens første store mulighet, signert Torgeir Børven. Den tidligere Odd-spissen steg til værs på et innlegg fra høyre, men en god Andreas Lie reddet sunnmøringene fra en marerittstart.

Ikke lenge etterpå var Kristoffer Zachariassen nære på ved en heading, etter nok et innlegg fra høyresiden. Men dessverre for trønderne gikk forsøket i stolpen og ut.

Aalesund spilte seg etter hvert mer inn i kampen, og mot slutten av førsteomgang kom hjemmelaget til flere gode skuddmuligheter.

- Nå synes jeg virkelig at Aalesund har tatt over på Color Line, sa blant annet Carsten Skjelbreid fra Eurosport-studio etter at halvtimen var spilt.

Men så fikk Zachariassen både tid og rom sentralt i ballen. Da limte regelrett 26-åringen ballen oppe i venstre kryss, og sendte bortelaget i ledelsen, noe som også holdt inn til pause.

Avgjørende minutter

Ut i den andre omgangen slo Ben Karamoko en lang ball til Haugen, som fikk all tid i verden da et sovende RBK-forsvar ikke fulgte med på 23-åringens løp. Spissen gjorde ingen feil alene med André Hansen, og passerte målvakten før han satte ballen i det åpne målet.

TENTE HÅPET: Sigurd Haugen etter utligningen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB)

Like etterpå trodde hjemmelaget at de hadde snudd kampen, men målet ble som kunne se ut som feilaktig annulert for offside.

Rosenborg gikk så rett i angrep, og etter litt fram og tilbake endte ballen opp hos Zachariassen, som fikk en enkel jobb med å sende vertene i ledelsen for andre gang.

Aalesund fikk flere muligheter til å ta med seg poeng mot slutten, men upresise avslutninger bidro til at Hareide og RBK kunne dra seieren i land.