Jonsson mener Molde bør gå for Mannsverk: – Eksepsjonell spiller

Torsdag sendte Molde tyske Hoffenheim ut av Europaligaen, og fikk med det ekstra midler i en tung økonomisk tid for fotballen. Nå mener Eurosports Joacim Jonsson man bør investere pengene i en OBOS-spiller.

Eirik Ulland Andersen ble den store helten da han scoret begge målene i den imponerende 2-0-seieren over Bundesliga-klubben.

Hyllesten har ikke latt vente på seg og moldenserne har mottatt meldinger fra fjern og nær. Skryt vankes det også fra Eurosports Joacim Jonsson etter torsdagens seier.

– Det er klart at det er en bragd, men vi skal samtidig ikke glemme at de har flyt over to kamper. Hadde det vært motsatt, ville vi snakket om "tidenes ran".

Gir beskjed om supertalent

Med nye midler og en større stjerne i Europa vil klubben bli mer attraktiv, men Jonsson tror ikke det blir noen kjøpefest av den grunn.

– Molde har alltid hatt god økonomi og la blant annet inn et bud på et tosifret antall millioner på Emil Bohinen, så jeg tror ikke de premiepengene har altfor mye å si. Hele markedet er usikkert, men Molde kan forsåvidt vise til en trygghet på det planet.

– Hva med en spiller som Sivert Mannsverk. Burde det være en prioritet for Molde?

– Det er absolutt et godt poeng og pengene har de, så han burde absolutt være mer aktuell der nå. Han er en type de trenger og man har råd til de 15 millionene Sogndal ønsker. Mannsverk er fantastisk, og en spiller jeg ikke hadde tenkt to ganger om å signere, avslutter han.

– Kjempeprestasjon

I det første oppgjøret hentet Molde inn 1-3 til 3-3, og vant returoppgjøret på bortebane i Tyskland.

– De gjør det jo i to bortekamper, så det er rett og slett imponerende. For å vinne slike kamper trenger man flaks, og det hadde Molde. Andreas Linde spiller også to fantomkamper, så han fortjener sin del av æren.

- Hvilke plassering blant prestasjoner i Europa setter du Moldes?

- Den er jo naturligvis stor, men den kan jo ikke måle seg opp mot det Rosenborg gjorde da de tok seg videre i Champions League. De har vært videre tidligere også, men denne er hakket mer imponerende. En kjempeprestasjon, sier Jonsson.

Selv med ny europeisk suksess, mener den svenske eksperten at det fortsatt ikke er noe tvil om hvem som er Norges største klubb.

– Det er fortsatt Rosenborg som er størst i landet. De er ikke det beste laget, men trønderne er de største. Molde eller Bodø/Glimt får kjempe om å være det beste laget.

Molde trakk Granada i Europaligaens åttendelsfinale, og de møter La liga-klubben borte i den første av to kamper.





