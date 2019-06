Jönsson-nedtur da Stabæk tapte bunnkampen mot Tromsø

Luc Kassi ble syndebukk i begge ender av banen, men om det var riktig dømt ved begge anledninger er vanskelig å fastlå.

STABÆK - TROMSØ 0-1:

Stabæks Luc Kassi forårsaket et straffepark til Tromsø, som Robert Taylor scoret på, og misset i tillegg da han fikk sjansen til å utligne selv fra krittmerket.

Eller gjorde han faktisk det?

Ivorianerens forsøk like før slutt i eliteseriereundens definitive bunnkamp smalt i tverrliggeren helt oppe ved vinkelen og deiset ned i gresset. Ballen så dessuten ut til å gå over målstreken før den spratt ut fra Tromsø-målet.

Dommer Svein Oddvar Moen og hans assistenter makerte derimot ikke for scoring.

- Er den inne? Jeg synes nesten det ser sånn ut, kommenterte TV-ekspert Tor Ole Skullerud.

Reprisene i sendingen på MAX ga heller ikke et definitvt svar, selv om det også kunne se ut til at Stabæk og Kassi ble snytt for 1-1.

- Jeg tror den var inne, men dommeren blåser jo åpenbart ikke. Det viktige for oss i dag var å få spillet til å fungere, og dette gikk som det gikk, sa en skuffet Luc Kassi til MAX.

Svakt comeback



Jan Jönssons comeback som trener i Stabæk var lenge en kjedelig affære, spesielt sett med bærumslagets øyne.

TUNG OPPLEVELSE: Stabæk og Jan Jönsson fikk ikke med seg poeng fra trenerens første kamp tilbake på Nadderud.. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Tromsø var best i lange perioder og hadde de fleste gode forsøkene på å komme til målsjanser i den første halvdelen.

Stabæk tok seg litt sammen etter garderobepraten, men strevde fortsatt med å skape farligheter foran Gudmund Kongshavns TIL-bur.

Da Luc Kassi kom for seint i en duell med Lasse Nilsen kvarteret før full tid, ble veien til poengfangst betydelig tøffere for hjemmelaget.

Fellingen skjedde akkurat i det Nilsen var på vei inn i 16-meteren, og Tor Ole Skullerud var en liten stund usikker på om det var riktig å dømme straffe.

Riktig avgjørelse



Etter å ha sett reprisene var han derimot ikke i tvil. Det var heller ikkke Tromsøs-spiss Robert Taylor. Finnen banket inn 0-1 fra straffemerket.

MATCHVINNER: Tromsøs Robert Taylor kunne juble for straffemål, som eneste spiller på Nadderud. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Det er riktig dømt av Svein Oddvar Moen, påpekte Skullerud.

- Vi konkluderer også med at det er et godt straffespark av Robert Taylor, la han til.

Da Kassi deretter fant landsmann Franck Boli, og sistnevnte fikk det som så ut til et noe billig straffespark, så det ut til at Stabæk likevel skulle få med seg noe fra Nadderud.

Dessverre for bæringene ble det ingenting å juble for, selv om Kassi var så nær som det er mulig å komme en opprettning av egen feil før Tromsøs straffespark.

Med tre poeng har Tromsø ti totalt og klatrer til kvalifiseringsplassen. Stabæk ligger aleine igjen nederst med sine sju poeng.