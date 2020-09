Jonsson om Glimts muligheter: - Umulig å få et bedre tidspunkt

Bodø/Glimt kjører over det som er av motstand i årets Eliteserie, men torsdag kveld venter Zlatan Ibrahimovic og AC Milan i den Nettavisen-sendte Europa League-kvaliken på San Siro.

16 seire og to uavgjort på 18 kamper er fasit for Bodø/Glimt i årets Eliteserie.

Selvtilliten kunne dermed knapt vært større hos bodøværingene, før møtet med den italienske storklubben AC Milan torsdag.

- Bodø/Glimt kunne ikke møtt Milan på et bedre tidspunkt, både for sin egen del og Milan sin del. Glimt er midt i sesong, er stinn av selvtillit og Milan spiller sin først seriekamp i dag (mandag), forteller Eurosports Joacim Jonsson til Nettavisen.

- Ikke helt urealistisk

Laget som topper Eliteserie-tabellen soleklart, tok sesongens 16. seier i 3-1-seieren mot Brann.

- Hadde det vært på hjemmebane ville jeg tenkt at mulighetene for å avansere er store, men jeg tror heller ikke det er helt urealistisk at de kan slå Milan. Det kommer ikke til å bli noe overkjøring.

AC Milan tok seg videre etter å ha slått Shamrock Rovers 2-0 i Dublin. Italienerne viste at de tar årets Europa League på alvor, og stilte så og si toppet lag.

- De tok jo med sine stjerner til Dublin, så de tar nok ikke så lett på denne kampen. Det betyr nok noe for de, så det blir på ingen måte enkelt.

- Kan anledningen blir for stor for Glimt?

- Bodø drar ikke dit og tenker at dette blir en hyggelig opplevelse, for de er full av selvtillit. De er såpass naive og tror at de kan vinne. Det er egenskap det er viktig å ta med seg, for de kommer til å sjarmere på San Siro, fortsetter Jonsson.

Utstillingsvindu

Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Patrick Berg er tre av de store profilene på årets Bodø/Glimt-lag som nå får muligheten til å vise seg fram mot god internasjonal motstand.

- Det er absolutt en viktig kamp for de spillerne som ønsker seg videre. Her får klubbene mulighet til å se de på naturgress mot et godt lag, og det betyr mye.

- Så de vil ikke ha for mye respekt for motstanderen?

- Nei, de Glimt-gutta her er så framme med brystkassa og fulle av selvtillit. De tenker med på sjansen her, enn konsekvensene, avslutter den frittalende svensken.

