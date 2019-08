Jordan Ayew sendte Crystal Palace i føringen mot Manchester United

I tillegg måtte United-forsvarer ut med skade i den første omgangen.

Kampen pågår fortsatt

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 0-1

Den første omgangen gikk ikke helt etter planen for Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United mot Crystal Palace. Det var nemlig bortelaget fra London som tok føringen i oppgjør.

En lang ball fra keeper Vicente Guaita ble stusset videre og Jordan Ayew var plutselig helt alene med David de Gea. Der gjorde han ingen feil, og sendte Hodgsons menn i føringen.

- Dette var ikke det Solskjær hadde bestilt, sa TV 2 -kommentator Kasper Wikestad etter at den ghanesiske angriperen hadde satt inn Crystal Palaces første scoring for sesongen.

Kun noen minutter senere var Palace igjennom på ny, og etter at angriperne stod i kø inne i boksen fikk Wilfried Zaha avsluttet på keeper David de Gea.

- Det er fullstendig panikk i de bakre rekker, sa TV 2s Jesper Mathisen fra kommentatorplass etter at United på ny hadde latt Palace få en stor mulighet.

Det som egentlig var en relativt sjansefattig omgang så i tillegg Luke Shaw forlate banen med skade like etter at Ayew hadde sendte «The Eagles» i føringen like etter halvtimen spilt på Old Trafford.

Den engelske venstrebacken skulle slå en pasning, og tok seg umiddelbart til bakre delen av det høyre låret. Etter å ha forsøkt seg litt, så måtte den engelske venstrebacken kaste inn håndkleet.

Den unge engelskmannen har vært mye skadet etter sin overgang fra Southampton i 2014, og lørdagens skade mot Crystal Palace er nok et tilbakefall for en av Uniteds viktigste forsvarsbrikker.

Klubbkaptein Ashley Young ble kastet innpå banen som erstatter, men United slet i stor grad med å finne veien til de kvalifiserte sjansene i løpet av de første 45 minuttene.

Dan James hadde en kjempesjanse i det 17. minutt da ballen falt ned til han inne i United-boksen. Kun en vanvittig blokk fra venstreback Patrick van Aanholt gjorde at waliseren ikke ga United-ledelsen.

Det er uansett Solskjærs gutter som stod med ryggen mot veggen etter de første 45 minuttene i sesongens andre hjemmekamp. United står så langt med én seier og én uavgjort i Premier League-sesongen 2019/2020.