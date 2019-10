Jordan Henderson: Avvist av Ferguson, uønsket av Rodgers og sjef under Klopp

Visste du at Manchester United-legenden Roy Keane har spilt en viktig rolle i livet til Liverpools kaptein? Dette er historien om arbeideren fra Sunderland.

«Her er det ikke plass til individualister. Det er ikke plass til stjerner, kjendiser eller spradebasser. Vi er arbeidere. Et lag av arbeidere. Et lag av arbeidskarer på banen og et lag av arbeidskarer utenfor banen», skriver forfatteren David Peace i sin fiktive tolkning av Bill Shanklys Liverpool.

Selv om sitatet fra boken «Red or dead» er oppdiktet, er det liten tvil om at forfatter Peace treffer en spiker på hodet i sin gjengivelse av Liverpools legendariske manager. Hardt arbeid var nemlig Shanklys kamprop.

45 år etter at Shankly ledet sitt kjære Liverpool for siste gang har fotballen i stor grad blitt en lekeplass for nettopp kjendiser, stjerner og spradebasser. Det spradebasses faktisk over en lav sko, vil nok mange mene.

I dagens Liverpool finner vi både stjerner og forbilder. Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané og Roberto Firmino er blant planetens største fotballstjerner. Men de er også krigere, arbeidere og lagspillere i Jürgen Klopps lag.

Gledesscener i Madrid



På midtbanen finner vi likevel kanskje den største arbeideren av dem alle. Han som ikke ble levnet en sjanse. Han som har måttet tåle kjeft fra alle hold. Han som nesten ble kastet på dør. Han som har jobbet for det hele veien.

I dag er den 1.82 meter høye arbeiderklassegutten fra Sunderland kaptein i Liverpool.

Han heter Jordan Henderson. I år løftet han Champions League-pokalen. Under Jürgen Klopps ledelse har han blitt limet i en av verdens mest berømte fotballklubber.

Lederen. Krigeren. Arbeideren.

Arven fra Bill Shankly lever på sett og vis videre i Liverpool takket være folk som Henderson.

Hardt arbeid koster imidlertid krefter og under Champions League-finalen mot Tottenham i juni, brukte Henderson det han har av krefter. Etter en lite velspilt finale i Madrid, sank Liverpool-kapteinen sammen da sluttsignalet gikk.

Seieren var sikret. Han forsøkte å reise seg igjen, feire med de andre, men beina ville ikke opp. Lagkompis Adam Lallana måtte hjelpe Henderson opp på føttene.

SANK SAMMEN: Jordan Henderson etter at sluttsignalet gikk i Champions League-finalen. Foto: Bernat Armangue (AP / NTB scanpix)

Kapteinen tok ett, to, tre steg. Så bøyde han hodet ned mot bakken. Bragden han og Liverpool hadde oppnådd så ut til å treffe ham rett i hjertet. Bragden og alle hindrene på veien.

Så løftet han pokalen. Som Emlyn Hughes, Phil Thompson, Graeme Souness og Steven Gerrard hadde gjort før ham. Alle legender. Løfter du pokalen, blir du for alltid en del av Liverpools historie. Hendersons navn vil for alltid stå der.

Slet med vekstproblemer



Det var aldri noen selvfølge at Jordan Brian Henderson fra Sunderland skulle bli en del av Liverpools historiebøker. Selv om fotballen kapret hjertet hans i ung alder.

Allerede åtte år gammel ble han en del av Sunderlands akademi, samtidig som han gikk på skole, og spilte fotball med vennene i parken. Allerede da, var han en arbeider.

- Han fortjener masse skryt for det arbeidet han har lagt ned for å komme dit han er i dag. Han har alltid vært slik. Han er typen som aksepterte å spille hvor som helst på banen og alltid jobbet hardt, sier Dave Robsinon, Hendersons gymlærer på barneskolen, til The Northern Echo.

- Jeg hadde ham i 9, 10 og 11-årskullene. Det var aldri noe å utsette på holdningen hans. Han ville alltid lære. Han hadde alltid det lille ekstra. Han var en super gutt og er det fortsatt.

Allerede på U16-nivå fikk Henderson oppleve å vinne noe. Med Sunderland vant han både ligaen og en cupdobbel.

I 2008 signerte dagens Liverpool-kaptein sin første proffkontrakt med Sunderland. Han var del av et kull som også bestod av solide folk som Jack Colback (Newcastle) og Martyn Waghorn (Derby County).

SUNDERLAND: En tidlig utgave av Jordan Henderson. Som Sunderland-spiller. Foto: Owen Humphreys (Pa Photos / NTB scanpix)

Selv om han fikk kontrakt, var det ikke alle som hadde troen på midtbanespilleren i denne perioden.

- Han var i klubben fra en veldig ung alder, men i 15-16-årsalderen fikk han det tøft. Han slet med vekstproblemer og mistet mye av selvtilliten som en følge av dette. Han strevde mye en periode og det var flere som spurte seg om han skulle klare å ta det neste steget, sier ungdomstrener Ged McNamee om Henderson til Northern Echo.

- Heldigvis satte vi oss ned med idrettsforskere og diskuterte situasjonen hans. De sa han ville vokse og bli sterk med tiden, og resten er egentlig historie, forteller McNamee.

Selv om han var liten av vekst i tenårene, kunne Henderson også blende de som så ham spille.

- Han var veldig fotballklok. Han så ting jeg selv aldri hadde sett. Jeg husker godt, i en nasjonal finale som 17-åring, at han vendte opp midt på banen og det er noe av det mest briljante jeg har sett noen gang. Det var Jordan som gjorde dette. Det var et viktig øyeblikk for meg, fordi da skjønte jeg at han måtte få lov til å uttrykke seg fritt på midtbanen, minnes en annen ungdomstrener, Kevin Ball.

LES OGSÅ: Ristet på hodet av Mané - 15 minutter senere var all tvil borte

- Vi hadde alle troen på Jordan. Han hadde riktig holdning og evner. Han var ikke så stor, i hvert fall ikke den største, verken estetisk eller fysisk. Han var liten for alderen. Men det som fikk oss til å se vekk fra alt dette, var holdningen hans. Han var rett og slett utrolig, sier Ball videre.

Takker Roy Keane



Til tross for noen humper i veien i tenårene, gikk det hele veien opp til A-laget. Det var tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane som ga ham debuten i november 2008.

Han kom inn fra benken i en kamp der Sunderland lå under 0-3 mot Chelsea. Det endte 0-5.

I januar året etter dro han på lån til Coventry og spilte under Chris Coleman. Den påfølgende sesongen etablerte han seg på A-laget til Sunderland, nå under ledelse av Steve Bruce.

- Alt Jordan bryr seg om er fotball. Han spiser, sover og puster fotball. Måtte det være sånn i lang tid framover, og jeg har på følelsen at det blir slik. Han er typen som aldri har skapt noe trøbbel for noen andre. Hadde jeg hørt at han var involvert i noe bråk, hadde jeg nektet å tro det, sier Bruce.

GA HENDERSON DEBUTEN: Tidligere Sunderland-manager Roy Keane. Foto: Scott Heppell (AP / NTB scanpix)

Selv om han etablerte seg som A-lagsspiller under Bruce, har Henderson snakket mest varmt om Roy Keane. Et navn som sjelden blir mottatt med varme i Liverpool-kretser.

- Roy spilte en stor rolle da jeg fikk sjansen for første gang. Han ga meg debuten og spilte en enorm rolle for meg. Jeg kan egentlig aldri gjengjelde det han gjorde. Det å jobbe med ham som manager, å vite hva han hadde utrettet som spiller, var rett og slett utrolig, sier Henderson.

Kanskje var det skussmål fra Keane og Bruce som fikk Manchester United-manager sir Alex Ferguson til å ta en titt. Skotten har selv bekreftet at midtbanespilleren ble vurdert.

Avvist av sir Alex Ferguson



I sin selvbiografi skriver Ferguson at det imidlertid aldri ble aktuelt med noen overgang, fordi han var bekymret over Hendersons uryddige løpemåte.

- Vi fulgte mye med på Henderson. Steve Bruce snakket utelukkende varmt om ham. Men jeg la merke til at Henderson løper «fra knærne» med rett rygg. Moderne fotballspillere løper «fra hofta» og vi trodde denne egenskapen ville by på problemer for ham senere i karrieren.

En annen legendarisk manager lot seg imidlertid ikke skremme. I juni 2011 la en annen «sir», kanskje bedre kjent som «king», Kenny Dalglish, rundt 20 millioner pund på bordet for Henderson. Det var mye penger for en fotballspiller i de dager.

Dalglish hadde kommet inn som Liverpools redningsmann tidligere det året, etter at Roy Hodgson hadde styrt skuta mot nedrykk. Med Fenway Sports Group (FSG) som ferske eiere i klubben ble Hodgson sparket, og den største helten av dem alle hentet hjem. Det skulle satses friskt.

Under eierduoen George Gillett og Tom Hicks flørtet Liverpool med konkurs. Med John W. Henry ved roret var det frisk kapital i kassa og planen var å satse ungt, engelsk og «money ball»-aktig.

Det var i disse planene at Henderson tilsynelatende passet som hånd i hanske.

Prosjekt-Dalglish tok imidlertid ikke helt av som ventet. FSG var fortsatt uerfarne eiere på fotballsiden, og selv om manageren ledet laget til seier i ligacupen og finale i FA-cupen, ble det en skuffende sesong i Premier League med mye stolpetreff. Liverpool endte på en åttendeplass.

KONGENS MENN: Charlie Adam, Jordan Henderson, Stewart Downing og Alexander Doni sammen med manager Kenny Daglish, sommeren 2011. Foto: Paul Ellis (AFP / NTB scanpix)

De røde endte bak klubber som Newcastle og Everton. De tok 52 poeng. Like mange som Fulham.

Dermed ble det med denne ene sesongen for Dalglishs del. Den påfølgende sommeren, kort tid etter FA-cupfinaletapet for Didier Drogba og Chelsea, måtte kongen av Anfield abdisere fra tronen.

Henderson var ikke fast på laget denne sesongen, men spilte solide 48 kamper totalt.

Liverpool-helt Jamie Carragher minnes at Henderson gjorde seg bemerket.

- Han brukte tid på å finne seg til rette. Han var en veldig intens fyr på den tiden og ble lett frustrert om ting ikke gikk hans vei. Jeg husker godt at han hadde en liten krangel med Luis Suarez på treningsfeltet. Det fikk meg til å tenke: Vet du hva? Han har noe, sier Carragher.

- Luis og Jordan røk i tottene på hverandre og utvekslet noen ord. Jordan tok igjen med ham. Det er ikke lett for en ung spiller, spesielt med tanke på at Luis var eldre og mer etablert. Dette viste hvor bestemt Jordan var og mange av oss, inkludert meg selv, ville at han skulle lykkes, sier han.

Uønsket av Rodgers



Med Dalglish ute døra, var det nordiren Brendan Rodgers som fikk jobben med å lede Liverpool. Rodgers hadde imponert som Swansea-sjef. Han snakket i store ord, hadde store planer og var stinn av selvtillit.

Når det gjaldt Henderson, hadde imidlertid ikke Rodgers den type planer. Manageren hentet raskt inn favoritten Joe Allen til midtbanen. Henderson var blitt overflødig.

Rodgers trengte et angrepsvåpen og Clint Dempsey fra Fulham sto øverst på ønskelisten. Planen var at Henderson skulle gå motsatt vei og det lå et konkret tilbud på bordet.

Til syvende og sist var det hele opp til Henderson selv.

- Rodgers kalte meg inn på kontoret og sa at dette er tilbudet, og så spurte han hva jeg tenkte om det. Han antydet at jeg kunne dra, men at det var opp til meg. Jeg gikk tilbake til rommet mitt og felte noen tårer. Jeg endte opp med å gråte litt, fordi det såret meg veldig, sier han ifølge Daily Mail.

- Jeg snakket med agenten min, fortalte ham hva som hadde skjedd og at jeg ikke ville dra. Jeg ville bli i Liverpool, jobbe hardt og overbevise manageren om at han tok feil. Agenten min var enig. Jeg snakket med faren min, som var helt knust, men enig i konklusjonen min, sier Henderson.

Hendelsen sommeren 2012 ble på mange måter et vendepunkt for midtbanemannen.

- Fra den dagen så hadde jeg fullt fokus. Jeg visste at jeg ikke kom til å få så mye spilletid som jeg ønsket, men jeg hadde troen. Jeg la inn ekstra innsats og skulle bevise at de tok feil.

UØNSKET: Brendan Rodgers hadde i utgangspunktet ikke troen på Jordan Henderson. Foto: Sang Tan (AP / NTB scanpix)

- Jeg føler at jeg klarte det i løpet av den tiden Brendan var manager i klubben. Det er alltid noen øyeblikk i fotballen – og livet – der du tar et veivalg, og finner en rute du ønsker å følge. For meg var det egentlig aldri et alternativ å dra fra Liverpool, forklarer Henderson.

Innsatsen skulle gi resultater. Under Rodgers’ første sesong som Liverpool-manager spilte Henderson 30 ligakamper og nettet fem mål. Han fikk likevel kritikk for mye fra forståsegpåere, eksperter og fans. «Du vinner ikke trofeer med Jordan Henderson på midtbanen», var ikke uvanlig å høre. Selv bet han tennene sammen.

Gull-kollapsen



I 2013/14-sesongen var han en sentral brikke da de røde fra Merseyside kjempet om ligagullet helt til siste innspurt. Denne sesongen etablerte han seg for alvor i førsteelleveren.

Det ble til slutt en andreplass, og Henderson måtte tåle å få noe av skylden for kollapsen i innspurten fordi han pådro seg et rødt kort i et møte med City og ble utestengt i tre kamper. Han måtte blant annet stå over den helt avgjørende kampen mot Chelsea på Anfield der en rufsete José Mourinho knuste gulldrømmen. Totalt sto Henderson over tre av de fire siste kampene den sesongen.

Det røde kortet mot City, var til alt overmål hans aller første utvisning på seniornivå.

Sommeren etter den smått berømte «gull-kollapsen» skjedde det mye i Liverpool. Stjernen Luis Suarez pakket sekken og dro til Barcelona. Liverpool klarte aldri å erstatte ham. Mario Balotelli ble hentet inn i et desperat forsøk på å finne en erstatter, men det gikk som det måtte gå.

I 2014/15-sesongen ventet Champions League-spill og Henderson ble utnevnt til klubbens visekaptein etter at Daniel Agger dro. Sesongen ble likevel en gedigen nedtur.

I europacupen ramlet Liverpool ut allerede i gruppespillet. Merseysiderne klarte heller ikke å følge opp i Premier League. Sesongen ble avsluttet med et ydmykende 1-6-tap borte mot Stoke. De røde ramlet ned til en sjetteplass.

Henderson var kaptein flere ganger denne sesongen, siden Steven Gerrard slet en del med skade eller ble benket av Rodgers. I april 2015 signerte «Hendo» en ny kontrakt.

Noen måneder senere ble det klart at Gerrard var ferdig i Liverpool. Henderson fikk jobben som kaptein av Rodgers, men allerede i oktober var nordiren ferdig i Liverpool.

Så kom Klopp ...



Inn kom Jürgen Klopp.

I den første sesongen med tyskeren ved roret så vi imidlertid ikke så mye av Henderson. Han var ute med skade. Det ble spekulert i at det var plantar fascitt – hælsmerter som stråler framover i foten – som var årsaken til Hendersons plager. Overfor Sky Sports forklarte Henderson det hele slik:

- Dette har vært utrolig vanskelig, ikke bare for meg, men også for staben. Det er ikke noe tidsperspektiv, det finnes ingen kur. Det er det som gjør dette så vanskelig.

- Jeg har vært langt nede, fordi vi ikke har funnet noen svar,.

På ny krummet Henderson nakken og kjempet seg tilbake.

Midtbanespilleren beholdt kapteinjobben etter at Klopp kom til gårds. Tyskeren brukte ham lenge i en defensiv midtbanerolle, en litt usynlig sliterrolle, men etter at Fabinho kom til de røde sommeren 2018, har Henderson ved flere anledninger fått mer offensivt ansvar.

Høsten 2016 vartet han opp med et kremmerhus mot Chelsea og sist sesong kom han på et susende løp og scoret i en viktig kamp borte mot Southampton. Henderson er kanskje først og fremst en arbeider, men han kan glimte til.

FULL TILLIT: Jordan Henderson har blitt Jürgen Klopps trofaste leder ute på banen. Foto: Frank Augstein (AP / NTB scanpix)

Og selv om 29-åringen fortsatt, etter alt han har vært gjennom, har sine kritikere og det finnes supportere som mener Liverpool burde erstatte ham med en bedre spiller, er det liten tvil om at Klopp har full tiltro til sin kaptein.

Henderson er en kriger og en arbeider ute på banen, et forbilde og en leder. I 2019 er han den spilleren i troppen som har vært i klubben lengst.

Pappa på sidelinjen



1. juni i år kulminerte det hele med at kaptein Henderson løftet selveste «Big Ears». Champions League-bøtta. Den som Liverpool hadde løftet fem ganger tidligere. Den som betyr så eventyrlig mye for fansen, klubben og byen. Pokalen som på mange måter har definert Liverpool som klubb.

Hughes, Thompson, Souness, Gerrard – og nå Henderson. Arbeidskaren fra Sunderland. Han som var så liten av vekst. Han som løp rart. Han som Brendan Rodgers ville sende til Fulham i 2012.

Han som nektet å gi opp, da andre sa at det ikke var mulig. Han som krummet nakken.

Da sluttsignalet gikk i Madrid klarte han nesten ikke stå på beina. Han sank sammen ute på gressmatta på Wanda Metropolitano - i glede, i utmattelse. Adam Lallana kom bort og hjalp ham opp.

BESTEKOMPISER: Adam Lallana har flere ganger fortalt om sitt nære vennskap med Liverpool-lagkamerat Jordan Henderson. Foto: Javier Soriano (AFP / NTB scanpix)

Henderson gikk ett, to, tre steg. Så bøyde han hodet. Det hele så ut til å treffe ham rett i hjertet.

Ved sidelinjen sto pappa Brian, som ble diagnostisert med strupekreft for fem år siden. Farens sykdom har preget Henderson og familien. Pappa Brian har hele veien gjort det klart at Jordan må fokusere på karrieren. I starten holdt han sykdommen hemmelig for sønnen.

Nå sto han der, på sidelinjen og hadde sett sønnen vinne Champions League.

Den følelsesladede klemmen mellom far og sønn Henderson rørte mange til tårer.

- Det faren min opplevde, gjorde meg til en mann. Det gir et nytt perspektiv på livet. Jeg har alltid sagt at fotball er det viktigste, men når slike ting skjer, innser du at det finnes viktigere ting. Jeg tok det veldig hardt. Det var et sjokk, noe jeg aldri hadde opplevd, sier Henderson til Daily Mail.

- Faren min er en veldig sta mann og han ville ikke at jeg skulle besøke ham mens han fikk behandling, på grunn av hvordan han så ut. Jeg visste at det eneste jeg kunne gjøre for ham, var å spille bra hver eneste helg, fordi jeg visste at han så på, forteller midtbanespilleren.

Løftet som ble gitt i 2003



Denne dagen i Madrid oppfylte Henderson et løfte han ga til faren i 2003.

Pappa Brian tok nemlig med seg en 12 år gammel Jordan på Champions League-finalen i Manchester i 2003. Juventus møtte AC Milan. Da Champions League-musikken startet, kom det fra unggutten:

- Pappa, jeg skal spille der en dag.

I 2018 spilte Henderson sin første Champions League-finale. Året etter kom den andre.

- Han har spilt to finaler. Han har vunnet én. Jeg er overlykkelig, sier pappa Brian.

Henderson selv snakket om drømmer som gikk i oppfyllelse og en helt spesiell opplevelse etter at han hadde løftet pokalen i Madrid. Og så sa han noe som Shankly ville likt:

- Nå handler det om å forbli sultne, vise vilje og ha mer suksess i framtiden …