Jordan konfrontert med lagets kokain-rykte: Avslører ville scener

Michael Jordan med sjokkerende beskrivelser av festkulturen som møtte ham da han tok steget opp til NBA.

Som Nettavisen skrev i forrige uke, har det vært store forventninger knyttet til den nye dokumentarserien «The Last Dance» som hadde premiere på Netflix i Norge mandag.

Temaer som kommer opp i serien har allerede vært både omtalt og diskutert spesielt i amerikansk media de siste dagene og det er kun etter at to episoder har blitt vist.

Serien tar utgangspunkt i 1997/98-sesongen til Chicago Bulls, men tar også et større tilbakeblikk på karrierene til nøkkelpersoner som NBA-legenden Michael Jordan.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

- Kokain-sirkus



Og det er ett av disse tilbakeblikkene som har fått mye oppmerksomhet i amerikanske presse det siste døgnet.

Jordan tok steget opp til NBA og Chicago Bulls allerede i 1984, men laget han gikk til hadde på det tidspunktet rykte for å være useriøse og ble i en nyhetsartikkel på 80-tallet kalt for et «reisende kokain-sirkus».

I dokumentaren bryter Jordan ut i latter når han blir konfrontert med kallenavnet Bulls-laget hadde fått, men kommer samtidig med en innrømmelse om en av sine første erfaringer på reise med sine nye lagkamerater.

Jordan forklarer at han på et hotell i Peoria ikke kunne finne lagkameratene sine og startet derfor å banke på alle rommene for å finne ut hvor de hadde blitt av.

Les også: OL-utsettelsen har blitt gladnyhet for juksemakerne

Basketball-legenden forteller at han etter noe forvirring slapp inn på et rom hvor han fikk se nærmest hele laget sammen med kokain, marihuana og damer.

- Det var noe jeg aldri hadde sett før som ung gutt, forteller Jordan.

Han forteller også at det var noe han heller ikke vil være med på. Noe tidligere lagkamerat Rod Higgins bekrefter i serien.

- Det første jeg sa var «jeg er ikke med». Alt jeg tenkte på var at hvis noen stormet dette stedet nå, så ville jeg være like skyldig som alle andre i rommet. Fra det øyeblikket så var jeg mer eller mindre for meg selv, forteller Jordan.

Jordan spilte for Chicago Bulls helt frem til 1998 og vant NBA hele seks ganger i løpet av den perioden.

Les også: Kjedelig uten idrett på TV. Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

UNGGUTT: Michael Jordan i sin første sesong for Chicago Bulls i 1984. Foto: Anonymous (AP)

Premiere på Netflix i Norge



Det er amerikanske ESPN som i samarbeid med Netflix har lagd dokumentarserien.

Serien skulle egentlig ha premiere først i sommer, men i mangel av direktesendt sport har ESPN valgt å fremskynde premieren som følge av koronakrisen.

I dokumentarserien blir man bedre kjent med en rekke av de største stjernene på Chicago Bulls-laget som Scottie Pippen og Dennis Rodman.

I tillegg dukker også kjendiser som Barack Obama, Bill Clinton, Carmen Electra, Justin Timberlake opp i intervjuer om stjernen.

I Norge ble de to første episodene tilgjengelige på Netflix fra 20. april. Netflix publiserer to nye episoder hver mandag fremover.