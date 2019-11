Jorge Masivdal slo Nate Diaz etter blodig kamp

Se videoer fra nattens UFC 244.

Det var knyttet store forventninger til nattens stormøte mellom Nate Diaz og Jorge Masvidal i UFC 244.

De to gikk nattens hovedkamp i Madison Square Garden, og vinneren ville stikke avgårde med et helt eget belte for anledningen som skulle krone den «slemmeste» av de to.

- Jeg kommer for deg!

Dessverre for de mange tusen tilreisende - og tv-seere over hele verden, skulle storkampen utvikle seg til å bli et aldri så lite antiklimaks. Allerede i første runde fikk Mavisdal overtaket på Diaz, som måtte bruke mye tid på å forsvare seg på bakken. Masivdal fikk inn flere gode slag og spark, og sørget for et massivt kutt over øyet til Diaz som skulle bli et problem de neste rundene.

I runde to var det tydelig at Diaz ikke var helt med, og igjen gikk giganten i bakken etter en kraftig kombinasjon fra Mavisdal.

Diaz kom aldri helt inn i rytmen sin - selv om han kanskje var nærmest i tredje runde. Her fikk Diaz inn flere gode slag, og det var i denne runden han fikk flest poeng (9). Det var ikke gitt at kampen ville bli avgjort på dette tidspunktet, men før runde 4 valgte altså legen å stoppe kampen, etter en vurdering rundt skadene Diaz allerede hadde pådratt seg i ansiktet.

KUTTET: Kampen mellom Nate og Jorge Masvidal måtte til slutt stoppes av legen, en svært upopulær avgjørelse blant UFC-fansen. Foto: Steven Ryan (AFP)

De fremmøtte i Madison Square Garden gjorde det også helt klart hva de mente om å avbryte kampen, som tross alt skulle kåre «the badest motherf***er».

- Ja, jeg trodde ikke de ville stoppe dette. Jeg var akkurat kommet i gang! I dag hadde jeg litt småproblemer jeg ville fått orden på i runde fire, men han fikk jobben gjort - akkurat som han skal. Men jeg kommer for deg, la oss kjøre kampen igjen, var den umiddelbare meldingen fra Diaz i ringen med Dana White.

Rett til drømmeland

Kevin Lee var tidligere omtalt som en potensiell slåsskjempe på toppnivå, men hadde før nattens kamp i MSG tapt tre av sine fire siste kamper.

Gregor Gillespie gikk inn i kampen ubeseiret, og skulle vise en hel verden hva han kunne utrette på den største scenen av dem alle. Slik skulle det ikke gå.

Allerede i første runde skulle nemlig Lee sende Gillespie i bakken med en vanvittig spark - et spark Gillespie aldri var i nærheten å komme seg fra.

Briten slo amerikaneren

Det var også knyttet store forventninger til Darren Till, som skulle opp en vektklasse for å møte Kelvin Gastelum.

Till, som er en av en favorittene til å bli en ny «stjerne» i sporten, gikk hardt ut i første runde, men fikk aldri helt kontroll på motstanderen. Det gikk dog begge veier, og mye sparring førte til en poengdeling (10-10) etter første runde.

Så kom briten seg mer inn i kampen, og spesielt i andre runde fikk Till inn noen gode spark, men ingenting som fikk veldig fart på de fremmøtte i MSG denne kvelden. Till vant til slutt kampen på såkalt «split decision».