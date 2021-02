Jorginho matchvinner for Chelsea mot Sheffield United

Et bisart Rudiger-selvmål stoppet ikke Chelsea i å vinne sin tredje strake under Thomas Tuchels ledelse.

SHEFFIELD UNITED - CHELSEA 1-2:

Chelsea kunne søndag kveld juble for en ny seier da Sheffield United ble slått på Bramall Lane.

Mason Mount og Jorginho sørget for at Tuchels menn kunne ta med seg tre poeng tilbake til London.

Det var også en Chelsea-spiller som sto bak hjemmelagets scoring, på noe spesielt vis.

En presset Antonio Rudiger skulle spille ballen tilbake til keeper Edouard Mendy, men stopperen hadde ikke fått med seg at Chelsea-målvakten var på vei ut av målet.

Dermed gikk tyskerens pasning forbi keeperen og inn i eget nett.

- Rudiger og Mendy kløner det til i fellesskap, sa TV 2-kommentator Espen Ween etter scoringen.

- Meget vakker scoring

Oliver Burke var nær å sende vertene i ledelsen før halvminuttet var gått, men spissen sendte ballen i nettveggen fra god posisjon.

Like før pause var det i stedet Mount som sendte Chelsea i føringen etter vakkert angrepsspill fra gjestene. Ben Chilwell spilte frem Timo Werner ute på venstresiden, som fant Mount inne i feltet. 22-åringen banket ballen hardt nede i det høyre hjørnet.

- En meget, meget vakker scoring, var TV 2-ekspert Erik Thorstvedts dom over målet.

To scoringer på få minutter

Tidlig i andreomgang kom utligningen etter selvmålet til Rudiger. men gjestene gikk rett tilbake i ledelsen etter at Werner ble felt av Aaron Ramsdale i Sheffield United-buret. Etter en sjekk med VAR for dommer Graham Scott valgte han å peke på straffemerket.

- I en helg der VAR har fått mye og fortjent tyn er det godt å se at det kan fungere også ... når dommeren klarer å overse det som er klink klart straffe til Chelsea, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Fra krittmerket var Jorginho sikker og sendte målvakten feil vei.

Flere mål ble det ikke, og dermed kan Chelsea juble for tre nye poeng. Seieren sørger for at London-klubben nå er oppe på en femteplass, ett poeng bak Liverpool på fjerde.

Sheffield United sliter fortsatt på bunnen av tabellen.

