Jørn Andersen om Sørloths klubbvalg: – Akkurat han de trenger

Alexander Sørloth er omsider klar for Leipzig. Tidligere Bundesliga-toppscorer Jørn Andersen er tydelig på at klubben passer ham som hånd i hanske.

– Det er en kjempefin klubb, sier Andersen om Sørloths nye arbeidsgiver til NTB.

Den norske 24-åringen ble presentert som Leipzig-spiss onsdag.

Sørloth får draktnummer 19 og har skrevet kontrakt med klubben til 2025, opplyste Leipzig på sine nettsider da overgangen ble bekreftet.

Flere storklubber, deriblant Tottenham, skal ha vært interessert i nordmannens tjenester. Andersen tror imidlertid ikke at landsmannen kunne ha valgt en bedre klubb.

– De kjøper unge, gode spillere og selger dem videre. Det er veldig imponerende. Jeg synes det var et godt valg av ham istedenfor å dra til England. Leipzig var veldig interesserte i ham og trenger akkurat den spilleren han er, fastslår Andersen, som i dag bor i Regensburg i Bayern-regionen.

Andersen ble selv den første utenlandske toppscoreren i Bundesliga for Eintracht Frankfurt i 1989/1990-sesongen.

Han er tydelig på at denne utfordringen blir noe annet enn det Sørloth har vært utfor tidligere.

– Han var veldig god i Tyrkia, men det blir noe annet å komme til Tyskland. Der er det nok et høyere nivå. Klart det blir vanskeligere, men han kommer samtidig inn på et bra lag. Det er kanskje litt det samme som Haaland gjorde. Han kom også inn på et bra lag som kjemper i toppen, sier Andersen.

Sørloth ble toppscorer i Tyrkia med 24 mål på 34 kamper forrige sesong. Han scoret også i cupfinalen, der Trabzonspor vant 2-0 over Alanyaspor.

Overgangssummen skal ligge på rett i overkant av 250 millioner kroner, ifølge tyske og britiske medier.

