José Antonio Reyes omkom i trafikkulykke

Den spanske fotballspilleren José Antonio Reyes omkom i en trafikkulykke lørdag morgen.

Saken oppdateres

Den tidligere spanske landslagspilleren José Antonio Reyes er død, 35 år gammel. Det melder hans tidligere klubb Sevilla på Twitter lørdag.

Reyes som tidligere spilte for Arsenal fra 2004 til 2007 var for tiden klubbløs etter at kontrakten hans med den spanske Segunda-klubben Extremadura var utløpt.

London-klubben har også kommet med en uttalelse der de sørger over nyheten om at Reyes har gått bort.

Han har totalt 21 landskamper for det spanske landslaget og har tidligere spilt for store klubber som Atletico Madrid, Real Madrid , Benfica og Espanyol.

Fotballverden i sorg

Trafikkulykken skal ha skjedd mellom Utrera og Sevilla lørdag morgen i nærheten av Reyes sin hjemby, det skriver den spanske avisen Marca.

Også den spanske avisen AS bekrefter opplysningene om trafikkulykken og det tragiske dødsfallet.

Espanyol, klubben Reyes spilte for i 2016/2017-sesongen har også lagt ut en melding på Twitter der de sørger over Reyes sin bortgang.

Reyes har i løpet av sin karriere blant annet vunnet Europaligaen, Premier League, FA-cupen, La Liga.

I Arsenal ble Reyes den første spanjolen til å vinne Premier League noensinne, da klubben løftet trofeet i 2004.

Tidligere lagkamerat på både klubb- og landslag Sergio Ramos la ut en melding på Twitter etter at han hadde mottatt nyheten om Reyes sitt dødsfall.

- Ødelagt. Jeg har ikke ord. All kjærlighet til familien. Vi vil alltid huske deg, venn, skriver Ramos.