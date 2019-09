Josè Mourinho åpner opp om Alexis Sànchez og egen fremtid

Avslører også et monstertilbud fra Kina.

Det har ikke blitt en snarlig retur til manageryrket for Josè Mourinho, som har stått uten trenerjobb siden han forlot Old Trafford og Manchester United i desember 2018.

Portugiseren har dog ikke gått helt ledig, og har blant annet hatt innhopp som fotballekspert for flere TV-kanaler - senest for Sky Sports i England.

Hyller sin tidligere elev

I forbindelse med promotering av appen LiveScore i Madrid, har Mourinho nå uttalt seg om flere United-spillere, overgangen til fotballekspert - og hva som skal til for å lokke trenerlegenden tilbake til sidelinjen.

- Alexis Sànchez... Jeg følte ikke at han var en lykkelig mann. Jeg tror du er nødt til å være lykkelig hvis du skal gjøre det bra, uansett hva slags jobb du har. Men kanskje tar jeg helt feil. Kanskje var det jeg som ikke var i stand til å få ut det beste av han, sa Mourinho.

Og la til om den chilenske United-floppen:

- Som en manager har du noen ganger kapasiteten til å få det beste ut av spillerne, og noen ganger lykkes du ikke i like stor grad. Men sannheten er at jeg alltid følte at Sànchez var en trist mann. Antageligvis vil han finne tilbake til seg selv igjen i Italia. Det håper jeg. Jeg ønsker alltid det beste for fotballspillere.

I Italia får Sànchez selskap av Romelu Lukaku. De to skal ha funnet tonen i Manchester, selv om det ikke ga de store utslagene på banen. Så langt har Lukaku scoret to mål i sine to kamper for Inter - noe som ikke overrasker hans tidligere sjef.

- Lukaku har alltid scoret mål. For West Brom, for Everton og for Manchester United. Når det gjelder hans overgang til Inter, så tror jeg det handler om spillerens ambisjoner, hans ønske om en forhandring - heller enn idèen om at han ikke bidro for United, slår den portugisiske ringreven fast.

Avslører massivt Kina-tilbud

Josè Mourinhos tid borte fra fotballbanen skyldes ikke mangel på tilbud, skal vi tro hovedpersonen selv. Problemet er heller at det riktige tilbudet ikke har meldt seg enda.

Mourinho bekrefter at det kom et supertilbud fra kinesiske Guangzhou Evergrande, et tilbud som ville gjort han til den manageren i verden med klart best årslønn.

- Dette er en helt sann historie. En historie med historiske tall for en fotballtrener. Det ville vært en ny inntektsrekord uten like, men jobben var ikke riktig for meg.

- Min neste jobb vil utvilsomt være en vanskelig en - fordi jeg er elendig på å velge meg nye prosjekter. Enten det, eller så er de vanskelige prosjektene gode til å velge meg. Historien er alltid den samme:

- Da jeg gikk til Real Madrid, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg gikk til Manchester United, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg først gikk til Chelsea, så hadde de ikke vunnet serien på 50 år. Da jeg kom tilbake, så var det fordi de ville bli seriemestere med et nytt lag. Da jeg gikk til Inter, så var det fordi de ikke hadde vunnet Champions League på 50 år, forklarte Mourinho i kjent ydmyk stil.

FORRYKENDE START: Romelu Lukaku har startet sterkt i Serie A. Foto: Luca Bruno (AP)

- Derfor er City og Liverpool foran resten

Josè Mourinho lyktes aldri med å bringe Manchester United tilbake til toppen, men fikk klubben opp på en 2. plass i Premier League - klubbens beste ligaposisjon i mai siden avgangen til Sir Alex Ferguson.

Milevis foran finner vi Manchester City og Liverpool, to klubber som forrige sesong nærmest kjørte sitt eget løp i Premier League. Mourinho har en klar tanke om hvorfor det har blitt slik.

- Det handler om klubbstruktur. Når du ser på City for eksempel, så har de Ferran Sorriano (direktør), Txiki Bergiristain (sportsdirektør), Pep Guardiola og hans trenerstab og selvfølgelig spillerne. Dette (for meg) ser ut som harmoni, god kjemi, kvalitet og en felles oppfattelse av prosjektet.

GOD TONE: Josè Mourinho og Jürgen Klopp. Foto: Oli Scarff (AFP)

Og legger til følgende om Liverpool:

- Jeg mener også at Jürgen Klopp er i en god posisjon. Han er veldig stabil. Jeg tror han har god kontroll over sine felt. Han er støttet av folk som tenker likt som han, og med en god klubbstruktur.

Josè Mourinho fikk sparken av Manchester United etter en rekke dårlige resultater forrige sesong. Kun syv seiere på lagets første 17 ligakamper forseglet portugiserens skjebne på Old Trafford.

Tidligere har Mourinho blant annet vunnet Champions League med Porto og Inter, og han har også blitt seriemester med Porto, Chelsea, Inter, og Real Madrid.