José Mourinho med sarkastisk melding på Instagram: - En fantastisk uke

Tottenham-manageren tar igjen til sosiale medier for å komme med kritikk. Denne gangen er det den pågående landslagsperioden som irriterer portugiseren.

Mandag kom meldingen om at Tottenham-spilleren Matt Doherty har fått påvist koronaviruset mens han er på landslagsoppdrag med det irske landslaget.

Forsvarsspilleren er bare én av flere Premier League-spillere som har blitt smittet den siste uken, ute på oppdrag med sitt respektive landslag. PÅ grunn av den positive testen er han dermed ikke tilgjengelig til møtet med Manchester City.

Den pågående landslagsperioden har blitt møtt med mye kritikk og mange mener det er unødvendig å sette spillernes helse i fare ved å spille Nations League og vennskapskamper. Her hjemme i Norge har det vært ekstra mye debatt rundt dette.

Bakgrunnen for det er at Norges Omar Elabdellaoui testet positivt på Covid-19 i forrige uke, noe som førte til at laget ikke fikk reise til bortekampen mot Romania.

En vennskapskamp mot Israel har også blitt avlyst på grunn av smittevern.

Sarkastisk melding

Det er imidlertid ikke bare her hjemme situasjonen skaper reaksjoner. Også Tottenham-manager José Mourinho har latt seg irritere av det som skjer.

Han la ut en sarkastisk melding på Instagram mandag, i kjølvannet av at Doherty altså hadde fått påvist koronaviruset. Portugiseren skrev følgende i meldingen:

- En fantastisk uke med fotball. Det har vært mye følelser i sving i landskampene. Supre vennskapskamper og alt har vært helt trygt, skriver Mourinho.

- Covid-testene har blitt gjort etter at kampene er spilt, tilfeldige folk har løpt ut på banen under treningsøkter og mye mer, fortsetter Spurs-sjefen.

Mourinho skriver videre at det har vært rolig på Tottenhams treninger.

- Etter enda en treningsøkt med kun seks spillere, er det på tide å ta litt vare på seg selv, skriver han til et bilde der han trener styrketrening.

Kom med kritikk

57-åringen har vært aktiv i sosiale medier den siste tiden og det vakte blant annet oppsikt da han for en tid tilbake kritiserte Spurs-spillerne via Instagram.

Det skjedde etter Tottenhams tap for belgiske Antwerp i Europa League.

«En dårlig prestasjon, fortjener et dårlig resultat. Jeg håper alle på denne bussen er like skuffet som meg. I morgen blir det trening klokka 11 (engelsk tid)», skrev han.

Meldingen ble møtt med reaksjoner fra det engelske ekspertkorpset.

- Hold det i garderoben. Jeg føler at jeg mister litt respekten for denne manageren. Flere av de spillerne som ble tatt av banen er nok såret. Noen føler at karrieren er over og de som kom inn var ikke særlig bedre, sa Martin Keown ifølge Daily Mail.

Denne gangen kan det imidlertid hende Mourinho får litt mer støtte for meldingen sin, siden en rekke andre også har uttrykt frustrasjon over landslagsperioden.

