Jose Mourinho misfornøyd med Tottenhams Amazon-dokumentar: - Kommer ikke til å se

Tottenhams manager var alt annet enn fornøyd med verken dommere eller TV-serier etter torsdagens kamp mot Bournemouth.

Det var etter Tottenhams 0-0-kamp mot Bournemouth torsdag at Mourinho møtte til en digital pressekonferanse som tok en litt annen vending enn reporterne kanskje hadde sett for seg.

Portugiseren var allerede en smule irritert etter at Tottenham ikke fikk straffe i uavgjort-kampen. Etter oppgjøret fikk Mourinho spørsmål om Amazon-dokumentaren «All or Nothing», som følger London-laget gjennom 2019-2020-sesongen.

Mourinho svarte først høflig på spørsmål om serien, men etter litt teknisk krøll på linja takket 57-åringen for seg, kastet hodetelefonene og stormet ut av lokalet.

Serien har premiere senere i 2020, men allerede nå har strømmegiganten sluppet noen smakebiter av hva seerne har i vente fra den mildt sagt turbulente sesongen til Premier League-klubben.

Harry Kane og Tottenham har hatt en skuffende og turbulent sesong. Foto: David Klein (Pa Photos)

- Liker ikke følelsen

Alt fra Champions League-finale, Mauricio Pochettinos avskjed og Mourinhos inntreden, koronaviruset, samt feiden mellom Hugo Lloris og Son Heung-Min er hendelser som seerne kan se frem til.

Avisen Daily Mail har også tatt for seg noen av øyeblikkene i serien. Blant annet seansen der Mourinho selv ankommer Tottenhams treningsfelt for første gang og hilser på spillerne.

Flere av spillerne skal ifølge avisen ha vært i sjokk da Daniel Levy slipper nyheten, før Mourinho like etterpå kommer inn i kantinen.

Blant annet nåværende Inter-spiller Christian Eriksen og Ben Davies er tydelig overrasket over det som skjer.

Reaksjonen til Christian Eriksen er ikke til å ta feil av. Foto: Skjermdump, Amazon Prime

Mourinho på sin side ser ikke nevneverdig frem til serien.

- Kommer jeg til å se det? Nei, det gjør jeg ikke. Det er ikke noe jeg ønsker å gjøre. Også fordi jeg vet bedre enn noen andre hva vårt daglige arbeid her er, men det vil bli veldig interessant for publikum som elsker fotball og sport. Jeg tror det blir fint for dem, sa Mourinho ifølge ESPN torsdag.

- Jeg forsøker å glemme dem når de er her. Om du spør meg om det er noe jeg setter pris på, nei jeg liker ikke følelsen av å være med på Big Brother. Jeg forsøkte å glemme dem og jeg tror jeg klarte å gjøre det i majoriteten av tiden, fortsetter han.

Mourinho forklarte også at han «ikke aner hva som er med i serien og at han ikke har noen bekymringer før premieren nærmer seg».

- Ingenting er fake, alt er ekte. For dem må det være fantastisk å få se det daglige livet, 24 timer i døgnet av hvordan en fotballklubb er, inne i garderoben og alt. De har alt så, så ekte og ingen gjorde noe skuespill. Det er bare sånn det er, forklarer Mourinho videre.

Stormet ut

Etter torsdagens kamp mot Bournemouth var manageren alt annet enn fornøyd med først og fremst dommeren.

Kane ble dyttet overende av Joshua King uten at VAR brøt inn og tildelte Tottenham straffespark. Tottenham ligger nå helt nede på 9.- plass i Premier League og må se langt etter Champions League-plass neste sesong.

Etter det som kunne virke som litt teknisk kluss stormet Mourinho til slutt ut av pressekonferansen etter kampen torsdag.

Før det fikk han liret av seg noen gloser om dommerne.

- Jeg synes dere i media burde får tilgang til dem (dommerne red. anm). Jeg vet reglene ikke tillater det, men jeg synes dere burde ha tilgang til å spørre dem direkte, uttalte Mourinho.

Søndag ettermiddag er det duket for nord-London-derby mot Arsenal.

Tottenham må klare seg uten Dele Alli som sliter med lyskeproblemer i kampen som har avspark 17.30 på Tottenham Hotspur Stadium.