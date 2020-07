José Mourinho og Tottenham i trøbbel: - Det ødelegger meg innvendig

Tottenham-sjefen bekrefter også skade på Dele Alli før storkampen mot Everton.

Det var lite som minnet om en Champions League-finalist da Spurs tapte 1-3 borte mot Sander Berge og hans lagkamerater i Sheffield United torsdag kveld.

London-laget som nå befinner seg på 9. plass står i fare for å ende på deres svakeste plassering i Premier League på tolv år.

Dette bekymrer Mourinho

Nå forteller José Mourinho at tapet i seg selv er mulig å leve med, men det var noe annet han la merke til som bekymrer portugiseren stort.

- Det lå mye i den kampen. Det var en mulighet for å korte avstanden til Champions League-plassen(e), det var også en mulighet for å havne på en Europaliga-plass. Jeg trodde på utviklingen til laget mitt, men når man ser på hvem som ville det mest i den kampen, så var det de (Sheffield United). Det er noe som bekymrer meg, sa Mourinho på sin pressekonferanse i forkant av storkampen mot Everton på mandag.

Og fortsatte:

- Det er noe jeg føler... Jeg vet ikke, kanskje er det væremåten min, men det er noe som ødelegger meg litt innvendig. Det siste som skal skje i fotball er at man sitter med en følelse av at man burde, og skulle gjort mer. Jeg vil aldri klage på om vi taper mot en bedre motstander. Det er ikke noe problem for meg om vi taper fordi keeperen min gjør en tabbe. Det er ikke et problem om vi taper fordi spissen bommer på store sjanser, eller om noen bommer på et avgjørende straffespark i sluttminuttene. Det er ikke et problem for meg å tape, men det blir et problem når jeg føler at vi burde lagt inn mer innsats.

Les også: Eksperten bet seg merke i denne detaljen da United herjet: - Nok et bevis

INSTRUKSJONER: Her får Dele Alli instruksjoner av José Mourinho. Nå bekrefter sistnevnte at spilleren har pådratt seg en liten skade. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Mourinho bekrefter også at Dele Alli pådro seg en hamstring-skade på lørdagens treningsøkt, og at midtbanejuvelen i så måte er usikker til mandagens oppgjør mot Everton.

- Det var noe på treningen i dag med Dele Alli. Når jeg sier «noe» så er det fordi jeg ikke tror det er alvorlig - og at jeg ikke helt vet hva det er. Det er hamstringen, i alle fall. Det er noe han har slitt med tidligere, og det er alltid noe som får det medisinske apparatet til å tenke.

- Skeptisk til Mourinho

Erik Thorstvedt, som tidligere voktet buret for Tottenham, er usikker på om Mourinho er mannen som er best egnet til å overta etter energiske Mauricio Pochettino.

- Det er ingenting som tyder på at Mourinho får dette laget til å spille med et form for system, overbevisning og filosofi. Det ser ikke ut til å være noen gode mønster som er i bunn.

- De beste managerne er gode taktisk, de har gode spillermønster innarbeidet i laget sitt og så har de en måte å samarbeide med spillerne på som gjør at de får ut enda mer av dem. Jeg er litt usikker på om Mourinho har det i seg, forteller Thorstvedt.

VM-ekspert Erik Thorstvedt. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

Les mer her: Tottenham slaktes: - De kommer til å få ham sparket

Thorstvedt mener imidlertid at det blir for enkelt å bare kjøpe seg ut problemene.

- Det går an å få dette til å fungere. Man må bare trene og drille på dette. Og det er dette som skal være Mourinhos forse. Det er det han har bygd karrieren sin på - det å være pottetette bak, forteller Thorstvedt.

Han er derimot usikker på om Mourinho fortsatt er i stand til det.

- Nå ser det bare ut som han ikke klarer det lenger, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Tottenham ligger i skrivende stund på en beskjeden 9. plass i Premier League, med ti poeng opp til 4. plassen - som sikrer Champions League-spill. Mandag kveld får Tottenham besøk av Everton i London, til det som kan bli en svært interessant batalje.