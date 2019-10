José Mourinho slår tilbake mot Klopp-kritikk: - Han likte ikke menyen. Han liker kjøtt, men fikk fisk

Den portugisiske manageren kom med lite stikk mot Jürgen Klopp etter kampen på Old Trafford.

Liverpool-manageren var tydelig på etter søndagens kamp at hjemmelaget ikke prøvde å vinne kampen. En kamp som for øvrig endte 1-1.

- Manchester United hadde flyt i første omgangen, men det var fordi de bare prøvde å forsvare seg mot oss, sa Klopp til Sky Sports.

Tyskeren fortsatte kritikken sin med si at det å møte Manchester United var som å møte en «vegg» med fem forsvarsspillere.

- Klopp har aldri fått det til

Den tidligere Manchester United-manageren, José Mourinho, var for anledningen TV-ekspert og fikk med seg det Klopp sa.

- Jürgen er tydelig frustrert. Akkurat nå er det en fantastisk situasjon for laget hans, men på Old Trafford hvor det er spesielt å vinne, så har Klopp aldri fått det til, sa portugiseren.

Han fulgte opp med videre å gi Ole Gunnar Solskjær honnør for måten laget hans fremsto på.

- United, med sine begrensninger for øyeblikket, spilte med fem bak og var solide og ga ikke bort noen overganger, sa Mourinho, ifølge Manchester Evening News.

- Likte ikke menyen

Portugiseren var også rask med å poengtere at Liverpool har problemer mot lag som legger seg lavt, og at det kan skape hodebry for Klopp utover sesongen.

- Han likte ikke menyen i dag. Han liker kjøtt, men i dag fikk han servert fisk, fastslo Mourinho.

Forbannet Klopp

Den tyske manageren var ikke bare frustrert over Uniteds taktikk, men var også forbannet over ledermålet til hjemmelaget.

Liverpool mente at Origi skulle hatt frispark i situasjonen i forkant av angrepet som endte med scoring og dommer Martin Atkinson sjekket opp situasjonen med VAR, men konklusjonen ble at scoringen ble stående og United var i ledelsen.

MISFORNØYD: Jürgen Klopp (til høyre) var ikke helt fornøyd med hvordan Ole Gunnar Solskjærs Manchester United fremsto i kampen mot Liverpool. Foto: Jon Super (AP Photo)

Jürgen Klopp så ut til å være meget misfornøyd med den avgjørelsen. Den tyske Liverpool-manageren hadde heftige diskusjoner med fjerdedommeren, men til ingen nytte.

Lallana reddet poeng

Liverpool slet med å skape det helt store, siden hjemmelaget forsvarte seg godt, men fem minutter før slutt dukket innbytter Adam Lallana opp og sørget for utligning. Andy Robertson fant lagkompisen ved bakre stolpe og Lallana fikk en enkel jobb med å sette 1-1.

Mot slutten var Liverpool nærmere seieren enn vertene, men det ble ikke flere scoringer i Manchester og dermed ble det ett poeng til hvert av lagene.