José Mourinho slo knallhardt tilbake mot Sky Sports-ekspert etter Harry Kane-melding

Det manglet ikke på eksempler da Tottenham-manageren skulle vise Sky Sports-eksperten hva som var hva.

Etter storoppgjøret mot Manchester United på fredag, gikk Sky Sports-ekspert, Paul Merson, kraftig ut mot José Mourinhos spillestil.

Han mente spesielt Harry Kane ville finne seg tilrette i portugiserens system.

- Da Mourinho fikk jobben, bekymret jeg meg umiddelbart for Kane. Han spilte under Mauricio Pochettino, da Tottenham kom til sjanser uansett hvor de var. Det var mål, innlegg og skudd. Men nå er han isolert på topp, og det blir hardt arbeid. Til slutt forsøkte han seg med langpasninger bare for å være involvert - det er ikke Harry Kane, slo eksperten fast.

Overgangssenter: Vi følger det som skjer på overgangsmarkedet!

Sammenligner Harry Kane og Anthony Martial

Det fikk José Mourinho til å reagere knallhardt, da han talte til pressen på mandag.

Portugiseren slo først fast at det var fantastisk at Kane kunne bidra i 90 minutter, før han satt i gang med en tirade for å ta England-spissen i forsvar.

- Jeg synes en del av analysene og kommentarene etter kampen var rare. Noe av det kom fra Paul Merson. Jeg vil si at jeg har stor respekt for mennesker som han, og siden jeg respekterer han skal jeg være snill i svaret mitt. Jeg skal forsøke å si noe som kanskje får folk tilå tenke litt, sa Mourinho, og fortsatte:

- Først og fremst. Kane spilte sin første kamp på seks måneder. Hvis du ser og analyserer kampen mot United, så må du gjerne sammenligne Kane med Anthony Martial. Var det en kamp med mange sjanser? Var det en kamp hvor spissene kom til mange muligheter? Gir du skryt til forsvaret mitt med tanke på Martials kamp? Gir du skryt til Uniteds forsvar? Jeg tror man må se på det med et mer balansert syn, sa Mourinho.

Les også: - Manchester United har tapt kampen: Stortalent signerer for tysk storklubb

Så fulgte en tale på nærmere fire minutter hvor Mourinho konstanterte at Kane ikke ville ha problemer med å være like effektiv foran mål under hans ledelse, og ramset i samme slengen opp en rekke spillere som har levert vanvittig med mål under den meritterte manageren.

SURR I TALLENE:José Mourinho overdrev kanskje målsnittet til Didier Drogba noe, men spilleren huskes fortsatt som en av PLs største spisser. Her klemmer de to før ivorianerens siste oppgjør for Chelsea. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

- Jeg kan si at jeg har hatt et par spisser som har spilt for meg, og de var ikke dårlige. Jeg hadde en spiller som het Didier Droga. Han spilte for meg i fire sesonger, scoret 186 mål - noe som gir et snitt på 46 mål over en sesong.

I sannhetens navn skal det sies at Drogba spilte 187 kamper under Mourinho i Chelsea, og står bokført med 73 scoringer. Fortsatt imponerende, om ikke fullt like mye.

- Kjære Paul...

- Jeg hadde en annen spiller, som heller ikke var så halvgæren. Han (Cristiano Ronaldo) spiller for Juventus nå. Han scoret 168 mål for meg, i snitt 56 per sesong. En annen ikke dårlig spiller, han heter Karim Benzema. Han spilte for meg i tre sesonger. Han startet ikke alltid, for han var ung da, men han scoret 78 mål for meg over tre sesonger, 26 i snitt på en sesong.

SUPSERSPISS: José Mourinho trakk også frem Zlatan Ibrahimovic, som tidvis herjet under portugiseren i Manchester United. Her med Paul Pogba. Foto: John Walton (Pa Photos)

Og oppramsingen fortsetter:

- Det var en annen som het Diego Milito. Han spilte bare en sesong under meg, og hamret inn 30 mål. Han vant tre titler. En annen spiller jeg hadde i halvannen sesong, og jeg sier halvannen fordi i den andre sesongen fikk han en stygg skade. En høyreist fyr. Han heter Zlatan Ibrahimovic. Han scoret 58 mål, 29 i snitt per sesong.

- Så, kjære Paul Merson. Jeg har masse respekt for deg. Men jeg tror virkelig ikke Harry Kane vil ha problemer med å score mål i mitt lag. Spesielt når han er helt og holdent skadefri og tilbake i kampform. Så, det er beskjeden min til en person jeg har stor respekt for.

Det faktum at Kane faktisk scoret syv mål på elleve kamper under Mourinhos ledelse før skadeavbrekket, kan jo tyde på at portugiseren har et poeng.