Joshua forsvarte VM-beltene etter knockout

Boksestjernen Anthony Joshua slo Kubrat Pulev i gulvet i 9. runde i lørdagens tungvektsduell i London. Dermed er han fortsatt verdensmester i tre forbund.

Briten var nær å vinne på knockout allerede i 3. runde. Da sendte han sin bulgarske motstander i bakken med et solid høyreslag.

Men det skulle gå seks runder til før seieren var i boks.

– Når slagene treffer, så treffer det. Det er mindre snakk og mer handling, sa Joshua etter sin 24. seier i det som var hans 25. proffkamp.

31-åringen forsvarte VM-beltene i WBA, IBF og WBO. Det er tre av de største og mest prestisjefylte bokseforbundene du kan være mester i.

Før lørdagens kamp hadde bookmakerne pekt ut Joshua som klar favoritt, men seieren var likevel ikke gitt. 39 år gamle Pulev hadde vunnet 28 av sine 29 proffkamper før duellen i Wembley Arena.

Joshua-triumfen gjør at det trolig blir et britisk gigantmøte i 2021. Det er ventet at Joshua og Tyson Fury da skal kjempe om fire VM-belter. Allerede blir en slik kamp omtalt som «The Battle of Britain» (Slaget om Storbritannia).

De to britene har vært tøffe mot hverandre i sosiale medier.

«Jeg er kun interessert i å smadre ansiktet ditt», skrev Fury nylig på Twitter.

