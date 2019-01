Joshua King herjet med Chelsea og scoret to

Joshua King scoret to av målene da Bournemouth ydmyket Chelsea og vant 4-0 hjemme i Premier League.

Den norske spissen var sterkt delaktig da Chelseas jakt på en topp fire-plassering fikk seg et skudd for baugen i Bournemouth onsdag. Gjestene hadde hentet Gonzalo Higuaín fra Milan for å få fart på scoringene, men den argentinske spissen ble satt i skyggen av 27-åringen fra Romsås.

Den norske landslagsspilleren hamret ballen bak Chelsea-keeper Kepa to minutter etter pause, etter å ha blitt servert av David Brooks. Kvarteret senere var rollene byttet om, King sendte en lekker pasning til Brooks, som dro av et par forsvarere før han plasserte ballen bak en forfjamset Kepa i mål.

Før Bournemouth scoret var det Chelsea som dominerte banespillet og hadde de største sjansene, og kun en fantastisk reaksjonsredning fra Bournemouth-keeper Artur Boruc hindret Chelsea i å ta ledelsen etter sju minutters spill. Mateo Kovacic headet ballen mot mål, men kun den nevnte redning fra Boruc sørget for at ballen gikk i tverrliggeren og ikke i nettet.

Åpen kasse

Med litt under en halvtime igjen av kampen ble Higuaín byttet ut til fordel for Olivier Giroud. Fra benkeplass fikk argentineren se hvordan det skal gjøres i Premier League, og nok en gang var det King som var sist på ballen.

Junior Stanislas ble spilt fri, løp fra Chelsea-forsvaret og spilte ballen på tvers til King. På nærmest åpen kasse bredsidet nordmannen ballen i mål og økte Bournemouth-ledelsen til 3-0.

På overtid stusset Charlie Daniels inn 4-0 og gjorde ydmykelsen komplett.

Med Chelsea-tapet mistet Chelsea også den viktige fjerdeplassen. Firemålstapet fører Arsenal foran på målforskjell - begge London-lagene har 47 poeng, og kun to poeng lurer et formsterkt Manchester United.

Bournemouth, som har to strake trepoengere, skal neste runde spille borte mot Cardiff. Chelsea, som står med to strake tap, tar imot Huddersfield på Stamford Bridge.

Zaha så rødt

På St. Mary`s Stadium i Southampton startet Mohamed Elyounoussi på benken for hjemmelaget. Der fikk han se Wilfried Zaha gi Crystal Palace ledelsen fire minutter før pause, i en kamp der han kom inn og var på banen da vertene berget 1-1.

Zaha markerte seg både godt og vondt. To minutter før full tid fikk han gult kort etter å bråket med James Ward-Prowse. Som takk for det gule kortet ga Zaha dommeren det glatte lag før han applauderte ironisk. Dermed ble han belønnet med nok et gult kort. To gule blir som kjent rødt, og dermed måtte Palace spille de siste minuttene uten spissen.

Før det hadde Southampton fått sin utligning da Ward-Prowse, med 13 minutter igjen å spille, fikk stå alene ved straffemerket og hjemmelaget inn i kampen.

Elyounoussi fikk spille det siste kvarteret.

Begge lagene står med 23 poeng, men Crystal Palace ligger på plassen foran (15.-plass) på grunn av bedre målforskjell.

Southampton spiller neste runde borte mot Burnley. Crystal Palace tar imot Fulham.

