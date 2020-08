Joshua King og Haitam Aleesami på Stabæk-trening: - Ekstreme fotballspillere

Hugo Vetlesen, Erik Botheim, Emil Bohinen og resten av Stabæk-troppen fikk en pekepinn på hvor nivået ligger internasjonalt under torsdagens trening.

NADDERUD (Nettavisen): King og Aleesami var først ute på treningsfeltet på Nadderud, og holdt seg så smått i gang mens resten av Stabæk-troppen hadde møte i garderoben i forkant av treningen.

Mens Aleesami står uten klubb etter å ha terminert kontrakten med Amiens, er King koblet til en rekke storklubber etter nedrykket fra Premier League med Bournemouth.

Begge de to er for tiden hjemme i Norge, og med et nært forestående landslagsprogram skal de være med Stabæk-laget frem til lørdag.

En lite snakkesalig King takket høflig nei da Nettavisen ba om en kommenter etter endt trening.

Mer snakkesalig var Stabæk-juvel Hugo Vetlesen, som erkjenner at det var gøy å få celebert selskap på trening.

- Veldig gøy, rett og slett. CV-en deres snakker for seg selv, og du ser at de er ekstremt gode fotballspillere, så det er noe å ta med seg videre, sier han til Nettavisen.

BESØK: Stabæk-trener Jan Jönsson hadde med Joshua King og Haitam Aleesami på trening torsdag. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

- Ekstreme

Flere medier kjente sin besøkelsestid etter at det ble kjent at de to landslagsprofilene skulle trene med Stabæk, og klubbens medieavdeling så seg derfor nødt til å sette opp en provisorisk mixed zone i tråd med restriksjonene som følge av koronaviruset.

Vetlesen forteller at man raskt ser hvor nivået ligger når spillere som Aleesami og King er med på trening.

- De er veldig smarte fotballspillere. Det er rett og slett enklere å spille med dem, og det tyder på at de er ekstreme fotballspillere, sier 20-åringen.

King, Aleesami, Vetlesen og resten av Stabæk-troppen gjennomførte en forholdsvis kontrollert trening på en upåklagelig Nadderud-matte.

Med kamper mot Østerrike, Nord-Irland og ikke minst EM-playoff mot Serbia i løpet av en drøy måned er det viktig for de to landslagsprofilene å holde seg skadefrie.

Stabæk-spillerne var dermed bevisste på ikke å gå til for hardt i dueller mot King og Aleesami.

- Man skal være litt forsiktig. Jeg tror det er innforstått at man holder seg på beina og ikke gjør noe dumt, forteller Emil Bohinen til Nettavisen.

- Er det noen du var mer redd for enn andre at skulle glemme seg og sette inn en susende takling?

- Neida, jeg tror alle skjønte hva greia. Men ting kan jo skje, og da ryker jo plutselig for eksempel ankelen til Joshua King, og det hadde ikke vært bra for Norge, sier midtbanespilleren.

Botheim møter klubben han er lånt ut fra

For spiss Erik Botheim ble det er referansepunkt å få målt krefter med King gjennom knappe 90 minutter med trening.

- Det er klassespillere, og spesielt med Joshua som spiller i min posisjon. Hvor god han er.. du kan se det på hele fyren at det er ren kvalitet. Han har veldig godt touch og er god til å få kroppen mellom ball, så det er noe å ta med seg og se på hvordan han spiller.

- Fikk du pratet noe med ham om det?

- Nei, jeg pratet ikke så mye med han. Han er her for å trene, ikke for teselskap, humrer unggutten som er utlånt fra Rosenborg og søndag møter trønderne på Lerkendal.

20-åringen ble i juli lånt ut til Stabæk etter å ha havnet bak i spisskøen til Rosenborg. Søndag får han muligheten til å vise seg fram på det som til vanlig er hans hjemmearena.

- Det blir veldig rart, for jeg er vant til å spille på andre halvdel. Men det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til å treffe gamle kamerater og spille mot dem.

- Føler du at det er en mulighet til å revansjere deg etter å ha fått lite spilletid i RBK?

- Jeg ser på denne lånemuligheten som en stor mulighet til å få spille her i Stabæk, så jeg er ikke noe bitter på den måten. Jeg vil bare spille fotball, og det får jeg større muligheter til her.

Botheim har slått seg opp som en lovende spiss, og var spådd en lysende fremtid i Rosenborg.

Med storkanoner foran seg i spisskøen på Lerkendal ble det imidlertid begrenset med spilletid for unggutten.

Han fikk imidlertid sjansen fra start mot Tromsø forrige sesong. Den muligheten grep han med begge hendene, og scoret like så godt tre mål.

Den første scoringen fikk massiv oppmerksomhet ettersom Botheim valgte å feire ved å gjøre en håndbevegelse som kan tolkes som at det snakkes mye, før han simulerte at han fryser.

Feiringen falt ikke i god jord hos daværende RBK-trener Eirik Horneland, og Botheim la seg paddeflat etter kampen og kalte feiringen «ren idioti».

- Hvis du scorer mot Rosenborg på søndag, hvordan kommer Erik Botheim til å oppføre seg da?



- Det får vi se, sier spissen kryptisk.

- Har du noe på lager?

- Jeg tar det på sparket, smiler han.