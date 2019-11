Joshua King sørget for ledelse mot United: - Det er klasse

Ny runde med Premier League, ny runde med VAR-diskusjoner.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED 1-0 (kampen pågår fortsatt)

En dramatisk omgang for Manchester United ble avsluttet med at Ole Gunnar Solskjærs tidligere elev - Joshua King - åpnet scoringsballet for Bournemouth.

Romsås-guttens mål var av det elegante slaget, og nå gjenstår det å se hvordan Ole Gunnar Solskjær planlegger å slå tilbake etter hvilen.

Kampen var bare to minutter gammel da Manchester United noterte seg for sin første gode mulighet i oppgjøret. Daniel James fosset frem i banen og slo en smart pasning inn i sekstenmeteren, men Andreas Pereira klarte ikke å stokke beina i skuddøyeblikket.

Samme mann forsøkte seg med et ambisiøst skudd fire minutter senere, hvor det i etterpåklokskapens navn antageligvis ville vært mer gunstig med et innlegg. James startet kampen svært bra for Solskjær, og skapte flere muligheter for lagkameratene sine - uten at avslutningene sto i stil med forarbeidet.

Været var også en faktor som ikke gjorde det enklere for spillerne denne regntunge formiddagen i Bournemouth. Regnet lå mer eller mindre vannrett i lufta - og stussen i gresset var vanskelig å lese.

REGNBAD: Ryan Fraser og Aaron Wan-Bissaka i duell. Foto: Dylan Martinez (Reuters)

Hjemmelaget ville også være med på leken, og skapte et par gode muligheter da kampen nærmet seg 20 minutter gammel. Både Ryan Fraser og Callum Wilson hadde gode muligheter til å sende hjemmelaget i føringen, men David de Gea og marginene jobbet mot Joshua Kings lagkamerater i de situasjonene.

Callum Wilson ropte for øvrig på straffespark i situasjonen, men dommer vinket spillet videre og VAR ble ikke involvert.

Like etter sendte James avgårde et skudd med masse snert, men ballen gikk centimetere til side for Aaron Ramsdale og stolpen.

Det var bortelaget som var det dominerende laget den første halvtimen lørdag formiddag. Aaron Wan-Bissaka og resten av backfireren til United gjorde det svært vanskelig for Bournemouth i angrepsfasen. De gjorde det også vanskelig Bournemouth å ta de kontringsmulighetene som meldte seg.

FULL KOK: De to lagene barket sammen i første omgang. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Drøye ti minutter før lagene skulle i garderoben oppsto det et aldri så lite basketak på gressmatta. Anthony Martial gikk i bakken i Bournemouth-boksen, og elleve United-spillere pluss de tilreisende supporterne ropte på straffespark.

Bournemouth-spillerne mente på sin side at Martial overspilte, noe de gjorde klinkende klart til franskmannen. Da blandet flere United-spillere seg inn, og det hele endte med gule kort til Jefferson Lerma og Fred. Straffespark ble det heller ikke.

Heller ikke denne gangen ble VAR brukt, til stor frustrasjon for United-spillerne som mente de hadde en god sak for å få straffespark.

Like før hvilen skulle dog én av nordmennene involvert i dagens oppgjør gjøre seg bemerket.

Joshua King fikk ballen feilvendt i Uniteds sekstenmeter, og klarte på svært sterkt vis å vende opp, før han banket ballen i nettmaskene bak David de Gea - som lite kunne gjøre med Kings avslutning i den situasjonen.

- Se den vendingen. Det er råsterkt. Det er klasse av Joshua King, kommenterte Wikestad for TV2.

Det var også det siste som skjedde i omgangen, som med den herlige avslutningen byr opp til en uhyre spennende andreomgang.