Joshua King testet positivt for korona

Det bekrefter Bournemouth fredag.

Dermed føyer han seg inn i rekken av norske landslagsspillere som nylig har testet positivt for Covid19-viruset.

Tidligere fredag meldte NFF at landslagsspillerne Patrick Berg, Markus Henriksen og Marius Lode hadde gjort det samme.

Samtlige spillere i den norske landslagstroppen ble plassert i karantene sist fredag fordi Omar Elabdellaoui testet positivt på viruset.

I helgen kom det en rekke reaksjoner på at de norske utenlandsproffene trosset norske karanteneråd og reiste tilbake til klubbene sine med rutefly rundt om i Europa.

Ordningen var godkjent av smittevernoverlegen i Oslo, men flere mente allikevel at spillerne burde ha fullført karantenene i Norge.

Nå tar NFF selvkritikk for deres håndtering av situasjonen. Til VG sier elitedirektør Lise Klaveness at forbundet har vært forberedt på at det kunne komme mer smitte.

- Hvordan kunne dere da insistere på at kampene skulle spilles som planlagt, Klaveness?

- I helgen sto vi en krevende spagat mellom to regelverk. Men vi må stikke fingeren i jorden og erkjenne at vi burde håndtert dette annerledes, ikke minst vært bedre forberedt på hvordan vi skulle håndtere smitteutbrudd gitt det økte smittetrykket, sier hun til Nettavisen.

Nettavisen har forelagt Klaveness flere spørsmål om vurderingene som ble gjort.

- De tre spillerne som har testet positivt skulle jo ikke reise til Romania, men hvor trygge er dere på at det ikke er smitte også hos gjengen som skulle ha reist?

- Vi var forberedt på at det ville være flere smittede i troppen, på grunn av det store smittetrykket i hele Europa og i Norge. Det er selvfølgelig en klo i magen når man får det bekreftet, men vi var forberedt på det. Vi må også være forberedt på at det er smittede blant de som skulle ha reist. UEFA-protokollen er laget for å fange opp og kontrollere smitte for å begrense smitte i troppene, men viktigst hindre at smitten ikke går ut igjen til samfunnet. Dette har man fått særdeles godt til i Europa frem til nå, men nå er smittetrykket så høyt at det er på tide å justere. Dette vil vi gå i dialog med UEFA om.

- I lys av dagens nyhet om at tre Norge-spillere til er smittet. Var det riktig å godta at utenlandsproffene fikk reise hjem, mange av dem med rutefly?

- Dette er ikke opp til oss å vurdere. Dette ble tillatt av kommunelegen og er etter sigende vanlig praksis når mennesker som bor i andre land er i smittekarantene og symptomfrie.

- Det kan potensielt være flere norske spillere som nå er smittet eller er smittebærende som lever som normalt igjen i landene de kom til. Hva tenker du om det?

- De lever ikke normalt som sådan, de følges tett opp i klubbene sine. De testes hyppig. Om de kan spille eller ikke er et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hele uken har vært særdeles krevende og vi må selvsagt se oss i speilet og vurdere hva vi burde gjort annerledes, sier Klaveness.

Smittevernoverlege Tore Steen i Oslo godkjente de norske spillernes hjemreise til ulike land i Europa.

- Vi står fortsatt ved den vurderingen vi ga sist. Spillerne som ble igjen i Norge er fortsatt i karantene, og blir tett fulgt opp av landslagslegen og av bydelene og kommunene der de oppholder seg, svarer Steen i en e-post til Nettavisen.

- De spillerne som valgte å dra til utlandet må følge de reglene som gjelder i det landet de oppholder seg i, men vi håper de er ekstra oppmerksomme på symptomer, bruker sunn fornuft og unngår sosial kontakt så langt det lar seg gjøre, fortsetter han.

Norges landslag skulle som kjent spilt tre kamper i den nylige landslagsperioden, men slik gikk det ikke. Privatlandskampen mot Israel ble avlyst da visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist smitte.

Det ble starten på en kaotisk uke, som endte med at A-landslaget ikke fikk reise til Bucuresti og spille Romania-kampen, og tapte 0-3 som straff fra UEFA.

Det førte igjen til at Norge måtte samle et nødlandslag til den siste kampen mot Østerrike. Den endte som kjent 1-1 etter en heroisk innsats av Norges nest beste menn.

