Joshua King var sentral i Bournemouths seier mot Everton

Bournemouth tok sine tre første poeng på eget gress denne sesongen.

BOURNEMOUTH - EVERTON 3-1

Bournemouth overrasket Everton med uhyre effektivt angrepsspill - og en Joshua King i storform på venstrekanten.

Til tross for at Everton kjempet seg tilbake i oppgjøret, ble samtlige tre poeng værende hos Bournemouth og Joshua King.

King-assist!

Norske Joshua King fikk altså tillit fra start ute på høyrekanten mot Everton på søndag, i en ren 4-4-2-formasjon fra Eddie Howe.

Det var bortelaget som kom best i gang, og innleggsforsøket fra Gylfi Sigurdsson etter bare fem minutter var ikke langt unna å gå rett i mål - hadde det ikke vært for en god inngripen av Bournmouths målvakt Aaron Ramsdale.

I andre enden av banen forsøkte Dominic Solanke seg på en spenstig brassevariant like etter, uten at det ble en farlig situasjon ut av det. Han skal dog ha for forsøket.

Et drøyt kvarter ut i oppgjøret var Calvert-Lewin nesten gjennom på blank, men en årvåken Ramsdale var tidlig ute og fikk avverget situasjonen.

Richarlison så frisk ut fra første spark på ballen, og brasilianeren fyrte av et godt plassert skudd like før 20 minutter var spilt, men dessverre for Everton-spissen gikk ballen rett i metallet og ut. Svært nære mål der, Everton.

GOD DAG PÅ KONTORET: Aaron Ramsdale gjorde sakene sine bra i Bournemouth-målet. Foto: Dylan Martinez (Reuters)

Til tross for at kantrollen antageligvis ikke er Kings foretrukne posisjon, gjorde ikke nordmannen seg på noen måte bort i kampens første omgang. King kunne også notert seg for en målgivende etter 22 minutter, men Jordan Pickford fikk akkurat dyttet skuddforsøket til Solanke over mål.

Pickford kunne dog lite gjøre med Callum Wilsons hodestøt på hjørnesparket som fulgte.

Ballen ble stusset videre inn i feltet hvor King lurte på bakerste stolpe, men nordmannen klarte på finurlig vis å sende ballen bort fra mål - rett på en årvåken Wilson som fikk en enkel jobb med å ekspedere ballen i mål.

Og med den involveringen er nå King oppe i fire mål og fire målgivende på sine siste åtte kamper mot Everton:

Everton yppet seg stadig mot Eddie Howes gutter, og både Richarlison og Calvert-Lewin hadde ok muligheter til å skape noe - uten at det skjedde. Hjemmelaget var heller ikke bre ufarlige etter åpningsmålet, og så konstant farlige ut på dødballer.

Minuttet før hvilen skulle dog Everton få betalt for innsatsen, i det Calvert-Lewin raget høyest på et presist innlegg fra Richarlison. Med det gikk lagene i garderobene på stillingen 1-1, et resultat begge lags trenere hadde grunn til å være fornøyd med.

King sentral også etter pause

Det var bortelaget som kom best i gang etter hvilen.

Digne la ballen 45 grader tilbake i feltet, hvor Sigurdsson ventet. Avslutningen fra islendingen gikk dessverre for bortesupporterne rett på målvakten - som fikk en enkel jobb med å dytte ballen over mål.

King trøblet litt med å komme til sin rett fra kantposisjonen, men jobbet iherdig langs krittet og forsøkte å finne sine angrepskolleger med stikkere. Kasper Wikestad var blant de som stusset over valget med å spille King på kant allerede før avspark:

Etter en god Everton-start på omgangen, jevnet det seg mer ut utover i omgangen. Bournemouth yppet seg - spesielt på dødballer, og tok de kontringsmulighetene som bød seg.

Etter 65 minutter slo King på turboen nedover kanten sin, og tvang dermed Richarlison til å felle han - og det gule kortet kunne faktisk kanskje hatt en mørkere farge.

FEIRER: Callum Wilson, Joshua King og resten av hjemmelaget feirer lagets tredje mål. Foto: Matthew Childs (Reuters)

På frisparket som fulgte skulle også Bournemouth gjeninnta ledelsen.

Ryan Fraser slo ballen knallhardt inn langs bakken, og en liten berøring fra Fabian Delph sendte den ballen rett i nettmaskene bak Pickford. Bare fire minutter senere skulle den ledelsen øke - denne gangen var målscoreren igjen Wilson.

Diego Rico slo en herlig stikker i bakrom, og alene med Pickford gjorde Wilson absolutt ingen feil.

Everton fikk flere muligheter til å kjempe seg tilbake i kampen, og spesielt Iwobis mulighet med ti minutter igjen på klokka burde det kanskje blitt mer ut av.

Det ville seg ikke for Everton denne søndagen, og de blåkledde reiser dermed hjem til Liverpool uten noen poeng i bagasjen.