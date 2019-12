Joshua slo tilbake og vant omkampen mot Ruiz

Anthony Joshua kontrollerte inn en grei poengseier, mens en frustrert Andy Ruiz aldri fikk knockouten han trengte for å beseire briten

Anthony Joshua tok tilbake tittelbeltene han mistet tidligere i år, da han vant omkampen mot Andy Ruiz på poeng i Saudi-Arabia lørdag kveld.

Tungvektsoppgjøret gikk tiden ut, og dommerne ga Joshua seieren med 118-110, 118-110, 119-109.

- Det ble en helt annerledes kamp enn vi kanskje trodde. Han ville ikke gjøre de samme feilene som sist, og han klarte å holde seg til det i tolv runder, kommenterte Thomas Hansvoll på Viaplay.

Kommentatoren la ikke skjul på at han var litt skuffet over det som utspilte seg i ringen.

- Noen vil kalle det litt feig boksing, men det var smart taktikk på sin måte. Det ble aldri noen skikkelig fight her. Det ble en taktisk kamp, men det tror jeg ikke Joshua bryr seg noe om. Han ville bare ha tilbake beltene sine, sa Hansvoll.

Joshua la heller ikke skjul på at han kom til kamp nummer to med en annen taktikk enn sist.

- Jeg har ingen unnskyldninger. Dette handler om boksing. Jeg er vant til å slå ut folk. Han tok meg sist gang, og jeg hadde ingen unnskyldninger. Jeg ga ham æren for det og kom ikke til å la det skje igjen, sa Joshua da han ble intervjuet etter kampen.

Ruiz på sin side var klar på at han ønsket å møte Joshua en tredje gang.

- Jeg jaget ham for mye. Hvem vil se en tredje kamp? ropte Ruiz ut da han ble intervjuet i ringen.

Begge pådro seg kutt tidlig



Joshua startet kampen best, og i slutten av første runde åpnet han et kutt ved siden av Ruiz' venstre øye, men en kraftig høyre.

Til å begynne med lyktes Joshua med å bruke rekkevidden sin i større grad enn han gjorde i den første kampen, men i andre runde var det Ruiz sin tur til å åpne et kutt over Joshuas venstre øye etter at han landet en jab.

BOKSET FOR POENG: Anthony Joshua bokset klokt i de første rundene. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Briten kom ut noe mer passiv i den tredje runden og hadde på ingen måte det samme initiativet som han hadde i starten av kampen. Ruiz landet imidlertid heller ikke stort i den runden.

I fjerde runde kjørte begge utøverne opp tempoet, og Ruiz avsluttet runden sterkest med solide kombinasjoner, selv om han trolig traff Joshua i bakhodet i en av dem.

Irritert Joshua

Joshua kontrollerte store deler av den femte runden med solide jabber, og det var tydelig at han hadde mer respekt for Ruiz denne gangen.

MEST AGGRESSIV: Andy Ruiz ville inn og krige mot Anthony Joshua, men lyktes bare av og til. Foto: Nick Potts (AP)

Etter at Joshua trolig gjorde nok til å sikre seg den sjette runden, var det jevnere i den sjette. Liten tvil er det om at Joshua kom til Saudi-Arabia med en mer forsiktig og kontrollert tilnærming enn før første kamp.

Han bokset i all hovedsak for å vinne runder og beveget seg mye på utsiden.

I den åttende runden begynte Joshua å bli irritert på måten Ruiz landet slag mot bakhodet hans i klinsjen. Briten slo selv etter Ruiz etter at dommeren hadde gått inn for å bryte opp.

Felles for samtlige runder var det at Ruiz kontrollerte midten av ringen, mens Joshua hele tiden beveget seg rundt ham, med håp om å score nok poeng til å ta seieren.

I de senere rundene ble det klart at Joshua lå foran på dommerkortene og at Ruiz trengte en knockout for å sikre seg seieren. Det lyktes han imidlertid ikke med.

Joshua tok dermed tilbake tittelbeltene som Ruiz tok fra ham i Madison Square Garden tidligere i år.