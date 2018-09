Joshua stoppet Povetkin og forsvarte tungvektstitlene i boksing

Anthony Joshua stoppet utfordreren Alexander Povetkin i 7. runde på Wembley stadion lørdag og forsvarte IBF-, WBA- og WBO-titlene i tungvektsboksing.

Kampen var jevn inntil Joshua sendte motstanderen i gulvet med en kombinasjon. Povetkin kom seg på beina, men briten rykket inn for å avslutte jobben, og ringdommer Steve Gray stoppet kampen etter 1.59 minutt i den sjuende runden.

Det er første gang Povetkin er beseiret før full tid som profesjonell bokser. Russerens eneste tidligere tap var på poeng mot Vladimir Klitsjko.

Joshua bokset fra 2. runde med det som trolig er et nesebrudd. Foran 80.000 tilskuere i regnværet besto han en ny stor test nær halvannet år etter at han ble slått ned av Klitsjko, men reiste seg og vendte kampen til seier.

I trøbbel tidlig

Han måtte vende kampen også lørdag, mot en 39-årig motstander som veide 11 kilo mindre enn ham. Britiske bookmakere hadde Joshua som skyhøy favoritt, men slik så det ikke ut i begynnelsen av kampen.

Povetkin rystet hjemmefavoritten med en kombinasjon av tre kjappe slag i 1. runde. Blodet rant fra Joshuas nese, og han tapte kanskje 2. og 3. runde også.

– For noen år siden hadde jeg kanskje ikke vunnet denne kampen, sa Joshua etterpå.

Nå beholdt han roen og begynte å utnytte sin overlegne rekkevidde til å score poeng mot russeren. Utfordreren jaget et knockoutslag og tvang Joshua til å være forsiktig, men i 4. runde pådro Povetkin seg et stygt kutt over venstre øye. Etter hvert gikk han tom, og Joshua overtok.

I 7. runde kom avgjørelsen. Joshua åpnet motstanderens guard med en kraftig høyre og en venstrekrok. En rett høyre fulgte, og den sendte Povetkin ned.

Russeren kom seg opp før han ble talt ut, men han var forsvarsløs da Joshua kom for å fullføre jobben, og kampen var over.

Veien videre

– Povetkin er en tøff bokser, og det viste han i kveld. Etter hvert innså jeg at han er sterk i hodet, men svakere i kroppen. Jeg fant høyrehånden min igjen, og jeg fikk tilbake knockoutrekken min, sa Joshua til Sky Sports-.

Med seieren er Joshua oppe i 22 seirer på like mange proffkamper, og 21 av dem har kommet på knockout. Han vant OL-gull i London i 2012 før han innledet det som er i ferd med å bli en lysende proffkarriere.

Joshua har allerede booket Wembley igjen til sin neste kamp 13. april. Planen er å møte enten WBC-mester Deontay Wilder eller tidligere tungvektsmester Tyson Fury. De to møtes 1. desember, trolig i Las Vegas.

Povetkin bokset en VM-kamp for første gang siden han i 2016 ble dopingtatt to ganger i løpet av sju måneder.

(©NTB)

Mest sett siste uken