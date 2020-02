Josimar-gründer kritisk til TV 2s ansettelse av Hammerseng-Edin

Frode Lia mener at TV 2 undervurderer journalistyrket, men kanalens sportsredaktør slår tilbake.

Mandag bekreftet TV 2 at kanalen har ansatt Gro Hammerseng-Edin som sportskommentator.

Den tidligere håndballprofilen trer inn i sin nye rolle 16. mars og sier i en pressemelding at temaer som mangfold, maktstrukturer, likeverd, folkehelse, frivillighet, etiske gråsoner, samfunnsansvar, homohets og rasisme i idretten er noe som vekker hennes engasjement.

Nyheten om TV 2-ansettelsen falt imidlertid ikke i god jord hos alle.

Josimar-gründer og journalist Frode Lia uttaler seg nemlig kritisk om ansettelsen i sosiale medier mandag ettermiddag.

Når Nettavisen tar kontakt og ber Lia utdype kritikken han kom med på Twitter sier han følgende:

- At man kan få en slik profilert og viktig journalistisk stilling rett fra skolebenken, mener jeg er å undervurdere yrket. Jeg ser at idrettspolitikk er én av de områdene hun skal dekke. Dette er et saksfelt hvor man etter min mening trenger lang erfaring, stor kunnskap og kildetilgang for å kunne kommentere med et snev av troverdighet. Man får ikke automatisk det av å være god til å spille håndball.

KRITISK: Frode Lia er kritisk til TV 2s ansettelse av Gro Hammerseng-Edin som sportskommentator.

Flere TV 2-ansatte har tatt til motmæle i sosiale medier, men Lia står på sitt.

- Ja, som Solbakken påpeker er hun profilert, et flott forbilde og kjendis. Men det betyr ikke at man er en god journalist eller kommentator. Dette er en viktig stilling ikke bare for TV 2, men også for norsk idrett. Jeg har vanskelig for å tro det ikke fantes journalistfaglig sterkere kandidater blant søkerne til stillingen. TV 2 er faktisk en allmenkringkaster, sier Lia til Nettavisen.

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen rister på hodet av kritikken fra Lia.

- Det er rørende og litt overraskende at Lia er bekymret for om TV 2 har utstyrt Hammerseng-Edin med større sko enn hun skulle klare å fylle. Jeg kan knapt se for meg en kandidat som tikker flere bokser som sportskommentator enn det Gro gjør. Hun har en imponerende CV, både i og utenfor idretten, har relevant utdanning, er levende opptatt av idrettens posisjon i samfunnet og har dokumentert meningers mot, sier Jansen Hagen til Nettavisen.

SLÅR TILBAKE: TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen er ikke i tvil om at kanalen har truffet blink med ansettelsen av Gro Hammerseng-Edin. Foto: Alex Iversen / Tv 2 (TV 2)

Hammerseng-Edins jobb vil ifølge Jansen Hagen i hovedsak dreie seg om tre punkter: Sette dagsorden med egne meninger, løfte TV 2s journalistikk gjennom samarbeid med kanalens journalister, samt bidra til å skape en levende sportsdebatt.

Sportsredaktøren mener det er på høy tid at en sterk kvinnelig stemme tar plass i den norske sportsdebatten.

- Vi trenger en idrettsdebatt i Norge som engasjerer flere. Da trenger vi også et mangfold blant menerne. Når jeg ser meg rundt i andre mediehus, så er det menn. Det er etter vår mening nok menn. Det er utrolig gledelig at vi kan ha en kvinne i denne rollen. Hun skal inn i et ekstremt mannsdominert felt, og det er på høy tid at vi lykkes med det.

- Hvis det er slik at Frode da Costa Lia mener at Gro Hammerseng aldri har ment noe viktig eller interessant, så tenker jeg at han har fulgt dårlig med og verken vet hvem Gro er eller hva hun står for. Hun har vist at hun kommer til å være en berikelse for den norske sportsdebatten. Det er en tøff og uredd kommentator som TV 2 får inn, avslutter Jansen Hagen.

Hammerseng-Edin starter i sin nye rolle i TV 2 16. mars.