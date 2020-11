Jota med hat trick da Liverpool knuste Atalanta

Jürgen Klopps portugisiske nysignering var overalt i Bergamo.

ATALANTA - LIVERPOOL 0-5:

Diogo Jota, som kom fra Wolverhampton i sommer, fikk muligheten fra start på bekostning av Roberto Firmino i tirsdagens Champions League-oppgjør.

Den muligheten grep han med både hender og føtter.

Han ga gjestene fra Merseyside ledelsen etter et kvarters spill med en fantastisk chip, fortsatte storspillet og gikk av banen etter 65 minutter med et hat trick i bagasjen.

23-åringen har vært en åpenbaring etter overgangen fra Wolves, og har nå en helt utrolig statistikk å se tilbake på.

Det hele startet med én scoring mot Sander Berge og hans Sheffield United for ti dager siden. Siden den gang har Jota scoret ytterligere fem ganger i to ulike turneringer.

- Ok, dette er galskap. SEKS mål på ti dager. Det er mål hver 1.66 dag. Jeg rister bare på hodet for øyeblikket, skriver Mirror-journalist David Maddock.

Les også: Ramos sin elleville statistikk gir ekspertene hakeslepp: –⁠ En av verdens beste gjennom tidene

Chippet laget i ledelsen

Jota fikk en enorm mulighet allerede etter minuttet spilt da han lekkert rev seg fri inne i Atalanta-feltet, men portugiserens avslutning ble reddet av Atalantas Marco Sportiello.

Det var imidlertid bare et varsku for hva som skulle komme, for Sportiello var sjanseløs i dueller med Liverpools nysignering resten av matchen.

Først chippet Jota inn 1-0 på lekkert vis etter 16 minutter, før han doblet ledelsen etter drøyt halvtimen.

Denne gangen fikk 23-åringen til venstre i feltet, før han tok den med seg innover og dundret til på halv volley og i nettet.

Italienerne fra Bergamo var sett på som den kanskje tøffeste motstanderen for Liverpool i Champions League-gruppa, men de blåkledde var totalt sjanseløse tirsdag.

NY TRIO? Jota fikk muligheten på bekostning av Roberto Firmino tirsdag. Foto: Alessandro Garofalo (Reuters)

Fullstendig overlegne

Like etter pause var det Mohamed Salah sin tur til å tegne seg på scoringslisten da Liverpool kontret etter en Atalanta-corner.

En pasning fra Curtis Jones satte egypteren i gang i bakrom, og Atalanta-forsvarerne maktet ikke å holde følge med Liverpools nummer 11. Til slutt dro han seg innover i Atalanta-feltet, før han bøyde ballen opp i krysset.

Ikke mange minuttene etter var det Sadio Mané sin tur til å være med på moroa. Senegaleseren ble servert av Salah, før han, som Jota, chippet ballen over Sportiello.

Etter 55 minutter var Jota frampå igjen da han sikret sitt hat trick. En fantastisk gjennombruddpasning fra Mané sendte 23-åringen igjennom, før han sikkert satte inn sitt sjette mål på ti dager.

Atalanta var svært nære å pynte på resultatet like etter da Duván Zapata snurret rundt med Joe Gomez og kom til avslutning, men skuddet gikk i krysstanga før den forsvant ned på strek og forsvant ut.