Jota-show da Liverpool knuste Atalanta og brøt Klopps Italia-forbannelse

Diogo Jota var den store spilleren og gjorde hattrick da Liverpool omsider ga Jürgen Klopp en borteseier i Italia. Atalanta ble slått 5-0 i mesterligaen.

Liverpool hadde tapt alle sine tre tidligere mesterligakamper i Italia under Klopps ledelse, en gang mot Roma og to mot Napoli. Angrepsglade Atalanta var aldri i nærheten av å følge opp den statistikken. Jotas scoringer sørget for det.

Den portugisiske 23-åringen er inne i en scoringsstim, og sommerkjøpet fra Wolverhampton er i ferd med å gi angrepstrioen Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino kamp om både rampelyset og plassene i laget.

Salah og Mané ble vekket til dåd av Jotas dobbel før pause og punkterte kampen med hver sin scoring tidlig i 2. omgang, før Jota fullførte sitt hattrick.

– Jeg spiller for det beste laget så langt i min karriere. Jeg spiller med verdensklassespillere på topp, og det gjør jobben min enklere, sa Jota til BT Sport.

I samme gruppe vant Ajax, som slet med koronasmitte i oppkjøringen, 2-1 over Midtjylland etter to tidlige scoringer. Dusan Tadic, en av dem som var usikre på grunn av positive prøver, bidro med mål og assist da gjestene scoret to ganger det første kvarteret.

Liverpool er etter tre strake seirer fem poeng foran Ajax og Atalanta og kan sikre avansement i neste runde.

Herjet

Allerede etter et drøyt minutt viste Jota fram sine hensikter. Han dro seg forbi Hans Hateboer og avsluttet alene med keeper, men Marco Sportiello rykket ut og reddet.

I det 16. minutt levnet ikke Jota sistesjansen en sjanse, med et perfekt timet løp på Trent Alexander-Arnolds framspill, et like godt medtak og rykk forbi José Luis Palomino og en utsøkt vipp over keeper.

– Det første målet var favoritten min, for det låste opp kampen, sa Jota.

Forsvaret kom til kort igjen overfor Jotas ferdigheter i det 33. minutt. Joe Gomez sto for framspillet. Jota tok ned ballen i bakrom, vendte på innsiden av Hateboer og hogg til med avslutningen før nederlenderen fikk en sjanse til å blokkere.

Den andre omgangen var ikke fem minutter gammel før gjestene ledet 4-0. Først fikk Salah løpe alene fra egen halvdel etter en Atalanta-corner. Han vendte bort Hateboer og scoret.

Så spilte Salah fram Mané til det fjerde målet. I det 54. minutt var det Manés tur til å levere assist da Jota ble spilt fram, rundet keeper og satte sitt tredje i tomt mål.

Duván Zapata var veldig nær et trøstemål, men hans skudd traff innsiden av krysset og spratt ut.

Grønt lys

Noen av de 11 smittede Ajax-spillerne fikk grønt lys i tide til å spille bortekampen mot Midtjylland i Herning, blant dem Tadic og keeper André Onana.

Ajax tok ledelsen allerede i kampens første minutt, da Antony scoret etter forarbeide av Tadic. Serberen doblet etter et indirekte frispark gjestene fikk fordi Mikkel Anderson plukket opp et tilbakespill med hendene. Hele hjemmelaget sto på streken, men Tadic knallet den korte pasningen fra Quincy Promes i nettaket fra 5-meterstreken.

Anders Dreyer ga kampen liv igjen da han reduserte med et knallskudd noen minutter senere. 22-åringen er oppe i seks mål på sine sju siste kamper.

Midtjylland presset for utligning, men lyktes ikke og er fortsatt uten poeng.

– Det var en vanskelig kamp. Det var som mot Atalanta, vi tok ledelsen 2-0 og mistet kontrollen. Men denne gang holdt vi unna, sa Tadic til SBS6.

