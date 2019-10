Journalistprofil om José Mourinho: - Dette blir hans neste klubb

Hevder portugiseren har bestemt seg for hvor han vil jobbe og at han bare venter på at tilbudet skal komme på bordet.

Det var tidligere denne måneden at den frittalende Lyon-presidenten Jean-Michel Aulas kom med oppsiktsvekkende opplysninger om José Mourinho.

Aulas hevdet at hans klubb hadde hatt positive samtaler med portugiseren angående en jobb i Lyon, men at Mourinho allerede hadde bestemt seg for en annen klubb.

Utspillet fikk selvsagt ryktene til å florere rundt Mourinhos framtid.

Hevder å ha svar



Stjernemanageren har blitt koblet med en rekke jobber etter at han forlot Manchester United. Real Madrid, Tottenham og Borussia Dortmund har alle blitt nevnt.

Nå hevder den profilerte journalisten Guillem Balague å sitte med svar.

I den spanske sportsavisen AS skriver Balague fredag at det er Real Madrid Mourinho selv har blinket seg ut som neste klubb og at han skal ha vært i løse samtaler der.

Zinedine Zidane lever farlig i sjefsstolen i den spanske storklubben, etter en svak start på sesongen, og Mourinho skal allerede ha begynt å posisjonere seg i tilfelle den franske legenden skulle få fyken på Santiago Bernabeu.

JOURNALIST-PROFIL: Guillem Balague, fotografert utenfor Manchester Uniteds treningsanlegg tidligere i år. Foto: Eamon And James Clarke (Pa Photos / NTB scanpix)

- De som kjenner han godt snakker om at alt er klart. Han mangler bare en startdato. Alt skal være på plass og staben hans informert. Mourinho venter bare på Real Madrid nå, skriver Balague i sin artikkel.

- Mourinho vet at han er elsket i Real Madrid og at Zidane sliter. Han ønsker en ny sjanse i klubben. Interessen for en Mourinho-retur skal ha blitt diskutert av interne kilder tett på Real Madrids ledelse, selv om et hvert rykte om at han skal komme tilbake bli avvist utad. Kilder nær Mourinho hevder at det ikke er et spørsmål «om han skal tilbake dit» men et spørsmål om «når», skriver Balague videre.

Mourinho ledet Real Madrid i perioden 2010 til 2013 og ledet klubben til ligamesterskapet i 2012. Perioden huskes også for et intenst rivaleri med Josep Guardiola og Barcelona.

Mislyktes i United



Portugiseren har også hatt stor suksess i klubber som Porto, Chelsea (i to perioder), og Inter, før det gikk litt på tverke i Manchester United.

Helt siden han fikk sparken i United og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær i fjor vinter, skal Mourinho ha planlagt et trenercomeback nøye.

- Mourinho savnet helt klart sin løytnant, Rui Faria, de siste månedene i United. Derfor var det nødvendig å forberede seg grundig til en ny jobb. Han har satt sammen en stab som skal gi ham fornyet energi. Mourinho har møtt med trenere, fysiske trenere og andre som han har jobbet tett med, for å finne ut hva som gikk galt i United, og hva han må gjøre for å holde seg på «toppen», skriver Balague.

Den portugisiske manageren har i etterkant av United-jobben vært aktuell som TV-ekspert og den siste tiden har han jobbet med Premier League for Sky Sports.

Journalist Balague, som altså hevder at Mourinho har bestemt seg for Real Madrid, er en velkjent spansk forfatter og journalist. Han har blant annet skrevet bøker om Lionel Messi, Josep Guardiola, Cristiano Ronaldo og Mauricio Pochettino.

I likhet med Mourinho har også Balague en viss tilknytting til Sky Sports.