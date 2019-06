Jovic klar for Real Madrid

Måltyven Luka Jovic forlater Eintracht Frankfurt i tysk Bundesliga til fordel for den spanske fotballstorheten Real Madrid foran neste sesong.

Det bekrefter både Eintracht Frankfurt og Real Madrid på sine nettsider tirsdag.

Den obligatoriske legesjekken er riktignok ikke gjennomført, men klubbene er enige om betingelsene for en overgang. Jovic skal ha fremforhandlet en femårskontrakt med Real Madrid.

Overgangssummen vil ingen av klubbene gå ut med størrelsen på.

– Sportslig er Luka Jovic et stort tap for oss. Hans eksplosivitet og målferdigheter er blitt lagt merke til over hele Europa, sier Eintrachts sportsdirektør Fredi Bobic.

Han kaller videre overgangen god og viktig for klubben. Det levner liten tvil om at Real Madrid har lagt store penger på bordet for å sikre seg Jovic.

Serberen kom til Frankfurt på lån fra Benfica sommeren 2017 og leverte strålende allerede i sin første sesong for klubben. Åtte mål på 22 kamper ble etterfulgt av 17 scoringer på 32 kamper i Bundesliga denne sesongen. I tillegg bidro han med åtte målgivende pasninger.

I europaligaen ble det ytterligere ti mål på 14 kamper. Det gjorde ham til den nest mest målfarlige spilleren i turneringen. Kun Chelseas Olivier Giroud scoret flere.

Nå blir altså Real Madrid neste stoppested for 21 år gamle Jovic.

Den spanske fotballstorheten er i full gang med å forsterke stallen. Trener Zinedine Zidane har fått jobben med å gjenreise klubben etter en svak sesong. Det er ventet at Chelseas Eden Hazard også blir presentert som ny Real-spiller i løpet av de nærmeste dagene.

(©NTB)