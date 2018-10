Jovic scoret fem da Eintracht Frankfurt knuste Fortuna Düsseldorf

Luka Jovic scoret fem mål, deriblant ekte hattrick på 17 minutter i annen omgang, da Eintracht Frankfurt slo Fortuna Düsseldorf 7-1 i 1. Bundesliga fotball.

Fredagens oppvisning begeistret de fleste av de 51.000 tilskuerne, mens gjestenes trener Friedhelm Funkel fikk et trist gjensyn med sin gamle hjemmebane da laget hans ble trykket ned til sisteplass på tabellen.

20-årige Jovic ble den yngste femmålsscorer i en bundesligakamp noensinne, og den første siden Robert Lewandowski gjorde det for Bayern München for tre år siden. Franske Sebastian Haller scoret to ganger, men kom helt i skyggen.

– Jeg er overlykkelig og full av følelser. Det handler ikke så mye om mine fem mål, men om lagets suksess. Det er det viktigste for meg, sa Jovic, som er Frankfurts første femmålsscorer.

– Selvsagt er jeg utrolig stolt.

Spektakulært

Eintracht Frankfurt tok sin fjerde strake seier og klatret til 6.-plass på tabellen. Dermed er laget iallfall til lørdag foran Bayern München.

Haller scoret kampens første mål i det 20. minutt etter at dommeren med hjelp av VAR blåste straffe for hands mot Adam Bodzek. Haller var sikker fra 11-metersmerket, og gjestekeeper Michael Rensings mareritt hadde begynt.

På innlegg fra Filip Kostic gjorde Jovic på spektakulært vis 2-0 i det 27. minutt, og sju minutter senere la han på til 3-0.

Trapp-skade

Haller punkterte kampen fullstendig med sin 4-0-scoring i det 50. minutt. Tre minutter senere reduserte innbytter Dodi Lukebakio, men resten av kvelden tilhørte Jokic. Han scoret i det 55., 69. og 72. minutt.

Skåret i gleden for hjemmelaget var landslagskeeper Kevin Trapps skade. Han måtte byttes ut med Frederik Rønnow i det 58. minutt. Dansken hadde lite å gjøre, annet ennå juble over Jovics siste scoringer.



