Juan Mata (31) liker ikke å spille etter rivalene

Ole Gunnar Solskjærs elev skulle gjerne sett at kampen mot Wolverhampton ble spilt tidligere i helgen.

31-åringen forklarer til Manchester Evening News at mandagskamper gjør han ekstra bekymret. Spanjolen skulle gjerne spilt før konkurrentene i stedet for å vite at man er nødt til å vinne for å henge med i tetstriden.

- Helt ærlig så føles det bedre å se de andre kampene etter at du allerede har spilt og vunnet. Da kan du nyte de andre kampene, vel vitende om at du har gjort jobben din. Å spille på mandag betyr at du må sitte lenge og vente, forteller Mata.

Hadde fotballmaraton

Midtbanespilleren sier at han og målvakt David de Gea (28) på lørdag hadde fotballmaraton hvor de så fem kamper på rad, inkludert Arsenals kamp mot Burnley og toppkampen mellom Manchester City og Tottenham.

Selv om Manchester United-spillerne trolig var svært godt fornøyde med at det endte uavgjort i sistnevnte oppgjør, prøver de å ha fullt fokus inn mot sin egen kamp.

- Etter å ha vunnet sesongens første kamp, må vi opprettholde vår gode start, selv om vi vet at det kommer til å bli hardt å besøke Wolverhampton. Vi trenger ikke se så langt tilbake for å se det, ettersom vi fikk kjenne på dette mer enn én gang forrige sesong. De jobber hardt og kjemper alltid godt mot topplagene, sier Mata om mandagens oppgjør.

Få endringer

Før sesongåpningen mot Chelsea valgte Ole Gunnar Solskjær å droppe spillere som Chris Smalling, Phil Jones og Marcos Rojo til kamptroppen. Nordmannen røper nå at han forventer svært få endringer inn mot Wolverhampton-kampen, selv om alle spillerne har mulighet til å spille seg inn i laget ved å vise god form på trening.

- Vi har hatt en god uke, en god treningsuke så forhåpentligvis kan vi stille med samme tropp og med de samme spillerne klare for denne kampen, forklarer manageren.

JUBEL: Manchester United fikk mye å juble for i sesongpremieren. Foto: James Wilson (Pa Photos)

Ung startellever

Sesongåpningen startet med en råsterk 4-0-seier mot Frank Lampards Chelsea, og Solskjær stilte der med en svært ung startellever. I tillegg fikk ungutter som Daniel James og Mason Greenwood sjansen til å vise seg fram fra benken.

Lokalavisen Manchester Evening News forventer en lignende startoppstilling denne gang. I så fall kan vi forvente å se en startellever som ser omtrent slik ut når rødtrøyene entrer Moleineux mandag kveld:

David de Gea - Aaron Was-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw - Scott McTominay, Paul Pogba, Andreas Pereira - Jesse Lingard, Anthony Martial, Marcus Rashford.

