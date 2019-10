Juan Mata med klar beskjed til sine lagkamerater før Liverpool-kampen

Spanjolen mener han har oppskriften på hva som må til for å slå serielederen.

Søndagens hatoppgjør mellom Manchester United og Liverpool blir svært viktig for hjemmelaget som desperat trenger poeng. Laget til Ole Gunnar Solskjær har kun tatt ni poeng på åtte kamper, og er for øyeblikket plassert på en svak 12. plass.

«De røde djevlene» må også klare seg uten lagets to største stjerner, Paul Pogba og David De Gea.

- David må ha en MR-undersøkelse. Jeg tror han er ute. Det så helt klart sånn ut i kampen mot Sverige. Paul ble undersøkt etter Arsenal-kampen. Det er ikke så lenge før han er tilbake, men han rekker ikke denne kampen, sier Solskjær til Sky Sports.

- Må endre dynamikken

Det er dårlig nytt for United, men Juan Mata har tro på at laget kan slå den suverene serielederen i Premier League.

- På søndag har vi en stor mulighet til å endre dynamikken i laget, og vi er alle veldig motiverte for å ta hjem seieren. Vi er United, vi spiller hjemme og vi vil gi alt for å gi fansen denne seieren som de fortjener, skriver spanjolen på sin blogg.

Svært vanskelig oppgave på papiret

Før søndagens kamp har Liverpool full pott etter åtte serierunder. De er allerede 15 poeng foran et United-lag som har fått en elendig start på sesongen, og som heller ikke har vunnet på de tre siste Premier League-kampene. For øyeblikket er United kun to poeng over nedrykksstreken.

Dermed blir dette en særdeles vanskelig kamp for Solskjærs menn på papiret, som har flere skader i tillegg til Pogba og De Gea. Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard, Phil Jones og Mason Greenwood er alle usikre til søndagens rivaloppgjør.

Fra før av er det allerede bekreftet at Eric Bailly, Diego Dalot og Timothy Fosu-Mensah er uaktuelle for helgens kamp.