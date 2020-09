Jubilanten Bytyqi med kandidat til årets mål da Aalesund gikk på sitt femte strake tap

Zymer Bytyqi, her i kamp mot Aberdeen, var brennheit søndag. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: (NTB scanpix)

I sin 200. kamp for Viking var Zymer Bytyqi i fyr og flamme mot Aalesund. I 5-2-seieren scoret han to, og spesielt det andre målet var det verdensklasse over.

Hans andre - og Vikings tredje - kom etter 72 minutter. Frisparkmålet må være en kandidat til årets mål. Bytyqi tok to-tre skritts løpefart fra 25 meter, og ballen bare steg og steg. Rett i krysset. – Det er en skuddteknikk jeg har øvd mye på, måtte bevise at det ikke er flaks. Det er scoret mange fine mål, men dette var også veldig fint, sa Bytyqi etter kampen. – Jeg bestemmer meg for å ta det frisparket. Det er egentlig ikke jeg som skal ta de, men Fredrik (Torsteinbø) bommet på sin sjanse, så jeg tok det. Jeg er fascinert av Cristiano Ronaldo. Jeg har øvd og sett på han. Det endte til slutt 5-2. Tapet var Aalesunds femte på rad, som virkelig sliter i bånn av tabellen. Aalesund (sju poeng) hadde en gyllen mulighet til å kutte ned på forspranget opp til Mjøndalen (14 poeng), som tapte lørdag, men klarte ikke å benytte seg av det. (©NTB)