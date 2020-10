Juklerøds Antwerp sjokkerte Spurs - Mourinho tok oppsiktsvekkende grep

Jose Mourinho gjorde fire bytter i pausen, men det hjalp ikke. Simen Juklerøds Royal Antwerp ble for sterke for Tottenham.

ROYAL ANTWERP - TOTTENHAM 1-0:

Royal Antwerp gikk til pause med en fortjent 1-0-ledelse etter at Refaelov sendte hjemmelaget i ledelsen etter en gavepakke av Ben Davies.

Da tok Mourinho et spesielt grep i pausen. Portugiseren gjorde hele fire bytter, og før klokka hadde passert 60 minutter hadde han brukt opp alle fem byttene.

Men det hjalp ikke for Tottenham å sende innpå både Son og Kane. Simen Juklerød og hans lagkamerater vant 1-0 over det engelske storlaget.

Nordmannen viste seg frem ved flere anledninger i Europa League-kampen mot Spurs, og kunne fort kommet på scoringslisten.

Ben Davies-gavepakke

Jose Mourinho gjorde ni bytter fra mandagens kamp mot Burnley til torsdagens møte med Royal Antwerp. Kanskje alle byttene gjorde noe med Tottenham, for de slet mot Antwerp i første omgang.

Kampen startet relativt rolig, men Simen Juklerød viste seg frem flere ganger på venstrekanten og kom til flere innlegg i åpningsminuttene.

Det var også en corner fra Juklerød som skulle gi kampens første sjanse. Nordmannen svinget inn en utoverskrudd corner og Gerkens kom stupende i stor fart, men stusset ballen utenfor mål.

Tottenham tok over initiativet i kampen litt ut i omgangen, men bortelaget klarte ikke å produsere noen skikkelige sjanser. Det klarte imidlertid Antwerp sin spydspiss Refaelov.

Haroun fant Refaelov med en smart pasning i Tottenham sin sekstenmeter etter halvspilt første omgang. Israeleren fintet skuddet og lurte Davies før han smalt avgårde et skudd. Spissen fikk et brukbart treff, men skuddet gikk like over fra snaut tolv meter.

Det skulle vise seg at Tottenham kom til å slite mer med den israelske spissen utover i kampen.

Etter en halvtime spilt rotet Ben Davies det til for Spurs. Waliseren mistet ballen på klønete vis til Mbokani i en farlig posisjon, og spissen forserte fremover mot Spurs sin sekstenmeter. Mbokani spilte perfekt til Refaelov som banket ballen i mål til 1-0 for hjemmelaget.

1-0: Antwerp sin israelske spiss Lior Rafaelov herjet i første omgang og takket for gavepakken som Ben Davies ga hjemmelaget i første omgang. Foto: John Thys (AFP)

- En gavepakke av Davies utnytter de nådeløst, utbrøt TV 2 sin kommentator Peder Mørtvedt etter Antwerp tok en fortjent ledelse.

Antwerp var også nære på enda en gang før pause, men Tottenham-forsvaret fikk avverget i siste sekund. Noen ufarlige langskudd fra Bale var stort sett det eneste Tottenham hadde å by på i første omgang, og hjemmelaget gikk til pause med en fortjent ledelse.

Mourinho med fire bytter i pausen

Jose Mourinho var tydelig ikke fornøyd med det laget hans leverte i første omgang, og byttet ut hele fire spillere i pausen. Formspilleren Son var en av de fire Mourinho byttet innpå.

Men selv om Mourinho tok grep var det Antwerp som kom til de største sjansene i starten av andre omgang.

Etter 54 minutter vartet hjemmelaget opp med fint spill, og Miyoshi spilte til Mbokani som fra fire meter satte ballen over mål helt upresist. Ikke optimalt forsvarsspill av Spurs heller i den situasjonen.

Og bare minuttet senere prøvde Juklerød seg med en frekkis. I mangel på noen å slå inn på i feltet prøvde nordmannen seg på en lobb fra 25 meter. Lloris sto langt ute og måtte ut i full strekk for å slå Juklerøds forsøk til corner.

Mourinho tok grep på nytt og brukte sitt femte og siste bytte i det 58. minutt, og satte innpå Harry Kane.

Etter timen var passert kom Tottenham til en mulighet. Lucas Moura fant Son i sekstenmeteren. Sørkoreaneren tok seg litt for god tid, og avslutningen hans ble blokkert helt i siste liten av Seck.

Og i det Tottenham begynte å presse Antwerp lengre bakover i banen åpnet det seg plutselig et enormt kontringsrom for Juklerød. Nordmannen ble sendt alene gjennom og hadde en hel banehalvel å løpe på. Juklerød fikk avslutte helt upresset alene med Lloris, men han blåste ballen over mål.

Tottenham presset på mot slutten av kampen, men det engelske storlaget klarte ikke å få ballen i mål, og dermed sørget Antwerp for en sjokkseier over Spurs.

Neste kamp for Tottenham er hjemme mot Brighton på søndag klokken 20.15.