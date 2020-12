Julaftens Premier League-rykter

Julefreden har senket seg, men overgangsryktene tar ingen pust i bakken.

Ifølge The Mirror har Manchester United sitt håp om å signere Erling Braut Haaland i fremtiden blitt svekket på grunn av klubbens forhold til agent Mino Raiola. Ifølge avisen som ikke er den mest troverdige kilden som finnes skal Everton-spiss Dominic Calvert-Lewin være et annet navn som står på ønskelisten som et alternativ til nordmannen.

90min meler også at Chelsea har kastet seg inn i kampen om Haaland. I tillegg nevnes det at Manchester City er den største favoritten til å signere nordmannen fra Borussia Dortmund.

Som om ikke det var nok skriver Sky Sports at Chelsea jakter Declan Rice fra West Ham. I tillegg til engelskmannen ønsker de altså også å kjøpe Haaland. Måten de skal få det til på er ved å selge syv spillere. Disse skal være: Ross Barkley, Marcos Alonso, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Jorginho, Danny Drinkwater og Victor Moses.

En av spillerne som kan være attraktiv for andre er tyske Rudiger. Ifølge Le Parisein ser Paris-klubben på muligheten for å hente stopperen fra Chelsea.

Spanske Todofichajes melder at Liverpool ønsker å hente Eder Militao fra Real Madrid. Et annet alternativ for Jürgen Klopp skal være Ezequiel Garay som er uten kontrakt.

Barcelona skal være i samtaler om å hente Shkodran Mustafi fra Arsenal når kontrakten løper ut, det melder SPOX.

Phil Jones er på vei bort fra Manchester United og tidligere lagkamerat Wayne Rooney jobber med å få Jones til Derby, skriver Metro. Også West Brom og Burnley er interessert i stopperen.

Mohamed Simakan er et hett navn. 20-åringen fra Strasbourg i Frankrike er jaktet av Everton, Wolves og AC Milan melder Tutto Mercato Web.

Ifølge nederlandske Footballoranje skal Evertons Cenk Tosun være ønsket av Feyenoord.

