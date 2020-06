Julian Ryerson ute resten av sesongen

Sesongen er over for Julian Ryerson. Union Berlin-spilleren pådro seg en kneskade i søndagens 1-4-tap mot Borussia Mönchengladbach.

Ryerson var svært uheldig og ble skadd etter kun 25 sekunder på banen i søndagens tap. Dagen etter opplyser Berlin-klubben på sitt nettsted at sesongen er over for sørlendingen.

– Dette er en bitter fiasko for oss, sier klubbdirektør Oliver Ruhnert ifølge Kicker.

22-åringen slipper å operere, men rekker ikke sesongens fem siste runder. Ryerson har startet tre kamper og fått elleve innhopp for kultklubben fra Øst-Berlin i inneværende Bundesliga-sesong.

