Julien Fauberts overgang til Real Madrid omtales ofte som en av de mest bisarre. Nå forklarer han hva som skjedde

Da den franske midtbanemannen signerte på lån i 2009 var ikke mange som forstod tankegangen til den spanske hovedstadsklubben.

Det var mange som klødde seg i hodet da Julien Faubert ble presentert på trenings Valdebebas etter å signert for Real Madrid på lån fra West Ham på overgangsvinduets siste dag i 2009.

Sammen med legenden Alfredo di Stéfano ble den franskmannen midtbanemannen presentert med trøye nummer 18, og skulle dele garderobe med spillere som Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín og Iker Casillas.

Overgangen omtales ofte som en av de absolutt mest bisarre i historien. Faubert hadde én landskamp for Frankrike fra 2006, og hadde ikke utpreget seg nevneverdig i West Ham, til tross for at han spilte fast.

Trodde det var tull

Han forteller selv til The Athletic at han faktisk trodde det var noen som bedrev en spøk med ham da telefonen plutselig begynte å ringe:

- Vi var på bussen på vei til Upton Park for å spille mot Fulham. Da fikk jeg en telefon fra en franskmann som sa han jobbet for Real Madrid, og at de ønsket å snakke med meg, forteller Faubert til den engelske nettsiden.

- Jeg sa jeg hadde en viktig kamp, og jeg hadde ikke tid til tullet hans. Jeg skrudde av telefonen, spilte kampen og da jeg skrudde den på hadde jeg 30 tekstmeldinger og 50 talemeldinger. Da forstod jeg at det var seriøst, forteller Faubert.

Han fikk så beskjed om at han måtte forte seg til et hotell ved flyplassen Heathrow der han møtte Real Madrid. På overgangsvinduets siste dag måtte partene arbeide effektivt for å få overgangen over streken.

Selv om de endte opp med Faubert, så er franskmannen innforstått med at han ikke var førstevalget til de hvitkledde fra Santiago Bernabéu:

- De ønsket Antonio Valencia, men han signerte for Manchester United, så da ble jeg andrevalget. Da avtalen var ferdigstilt og jeg dro tilbake til West Ham, så lo alle gutta av meg, forteller Faubert.

- Alle var sånn «Julien, forstår du egentlig hvor du er? Dette er jævla Real Madrid». Mark Noble ignorerte meg og da jeg spurte hva problemet var, så svarte han på tull «jeg kan ikke snakke med deg, du er Real Madrid-spiller, du er over meg på rangstigen».

Kort tid etter var låneavtalen klar, og Faubert hadde plutselig byttet ut West Ham og Upton Park med selveste Real Madrid og Santiago Bernabéu. Sesongen 2008/2009 er på ingen måte husket med glede i Madrid.

Klubben endte på andreplass bak Barcelona i LaLiga, røk ut i åttedelsfinalen i Champions League og 32.-delsfinalen av den spanske cup. Som følge av dette valgte president Ramón Calderón å trekke seg.

Sov på benken

For Faubert sin del, så ble det ikke mer enn to kamper for Real Madrid. Han fikk sin debut mot Racing Santander kort tid etter overgangen, hvilket resulterte i en 1-0-seier.

Han huskes uansett for å ha gått glipp av en Madrid-trening, da han skal ha trodd at laget hadde fri. Det er også en seanse på benken mot Villarreal som har blitt udødeliggjort på blant annet sosiale medier.

Kameramannen fanget nemlig opp at Faubert hadde lukket øynene på benken, og det så ut som han lå og sov mens laget hans spilte. Franskmannen har en litt annen forklaring på hva som skjedde:

- Da jeg var på benken, så lukket jeg øynene i sånn 30 sekunder og de trodde jeg var forbanna fordi jeg ikke spilte. Så da sa de «OK, denne fyren ligger og sover», forteller Faubert.

Oppførselen ble ikke spesielt godt likt av Real Madrids president som kalte ham inn på kontoret kort tid etter:

- Presidenten ba meg være forsiktig fordi det var både fotografer og kameraer overalt. Jeg lærte veldig mye av den erfaringen, forteller 36-åringen.

Faubert er fortsatt aktiv på nivå fire av fransk fotball med Étoile Fréjus Saint-Raphäel, og har hatt en interessant karriere etter et korte, men minneverdige oppholdet i Real Madrid

Han var innom tyrkisk fotball med Elazigspor, skotsk fotball med Kilmanrock og var også å finne i Estland da han signerte for Inter Turku i 2017. Et opphold i Borneo i Indonesia fulgte året etter, før han slo seg til ro i fransk fjerdedivisjon.