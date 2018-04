Julio Cesar holdt nullen i avskjedskampen

Den brasilianske keeperveteranen Julio Cesar (38) avsluttet karrieren lørdag. Han holdt nullen i sin siste kamp for barndomsklubben Flamengo.

Julio Cesar har 87 landskamper for Brasil og var førstekeeper i to av de tre siste VM-sluttspillene. Han har spilt for flere klubber i Europa, deriblant sju år for Inter og tre for Benfica. Han var også et par sesonger i Queens Park Rangers.

Nylig fikk han en korttidskontrakt med Flamengo, der han gikk gradene som ungdomsspiller og voktet målet de åtte første årene av seniorkarrieren. Meningen var å gi ham en avskjedskamp, og den spilte han lørdag mot América Mineiro på Maracanã i den brasilianske serien.

– Jeg har grått mye den siste uken, sa Julio Cesar etter å ha hjulpet Flamengo til 2-0-seier.

Julio Cesar vant mesterligaen i 2010 og fem italienske seriegull med Inter, ble portugisisk mester tre ganger med Benfica og vant Copa America i 2004 med Brasil.

Landslagskarrieren fikk en vond slutt med 1-7 mot Tyskland i semifinalen og 0-3 mot Nederland i bronsekampen i VM på hjemmebane i 2014. Lørdag sørget han for at minnene fra den siste klubbkampen blir mye bedre.

(©NTB)

Mest sett siste uken