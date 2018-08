Junior Guttormsen satte norsk rekord

Sondre Guttormsen slettet Trond Barthels 22 år gamle norske rekord under stavfinalen i friidretts-EM søndag. Unggutten svingte seg over 5,75 på dramatisk vis.

Ski-gutten kom til lørdagens finale med en bestenotering på 5,61 meter. Den stammet fra kvalifiseringen i EM. Da Guttormsen svingte seg over 5,65 i andre forsøk søndag forbedret han sin egen rekord og hadde samtidig god klaring til lista.

Det ga grunn til håp om at stortalentet kunne utfordre Trond Barthels norske rekord på 5,72. Den ble satt helt tilbake i 1996.

Og Guttormsen tok rekorden i første forsøk på 5,75, men ikke uten dramatikk. 19-åringen, som fortsatt er junior, svingte seg med nød og neppe over lista, som ble liggende igjen å dirre.

Umiddelbart etter hoppet kom det opp at rekordhoppet likevel var underkjent som følge av at Guttormsen brukte hånden for å bidra til at lista ble liggende. Dermed ble glede snudd til skuffelse for Ski-gutten.

Sekunder senere kom så beskjeden om at dommerne hadde sett på hoppet på nytt og likevel godkjent det. Dermed var den nye norske rekorden et faktum.

TV-bildene viste en overlykkelig Guttormsen som felte gledestårer til tross for at stavkonkurransen på langt nær var ferdig.

Også på 5,80 gjorde Guttormsen et godt forsøk, før han forsøkte seg én gang på 5,85. Det endte med riv. Dermed var konkurransen over for det norske håpet. 19-åringen hadde samtidig all mulig grunn til å være fornøyd med finaleinnsatsen.

Fasiten ble personlig rekord med formidable 14 centimeter.

(©NTB)

Mest sett siste uken