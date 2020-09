Juniorverdensrekord i sjukamp for Jæger

Henriette Jæger fortsetter å imponere. Søndag satte hun U18-verdensrekord i sjukamp da hun smadret den gamle rekorden på Melløs stadion i Moss.

Jægers nye rekord lyder 6301 poeng, 80 poeng bedre enn spanske Maria Vicentes 6221 poeng fra U18-EM i 2018.

– Jeg er kjempefornøyd, det er det jeg har jobbet for i hele år, og det har egentlig vært det eneste målet mitt, så jeg er så fornøyd med at de skjedde, sier Henriette Jæger til NRK.

Hun kan takke en glimrende første dag for rekorden. Først slo hun sin egen rekord på 100 meter hekk (med juniorhøyde) med 28 hundredeler til 13,21, riktig nok med for sterk medvind (+2,7 m/s). Etter et mediokert høyderesultat (1,69) leverte hun 14,69 i kule, 83 centimeter lenger enn hennes tidligere rekord.

Hun avsluttet første dag med 23,36 på 200 meter, kun 15 hundredeler bak den norske rekorden, da med et tidels sekund for mye medvind (+2,1).

I motvinden søndag åpnet hun med å perse med centimeteren til 6,33 i lengde før hun var halvannen meter bak sin personlige rekord i spyd.

Dermed måtte hun levere 2.16,98 på 800 meter for å ta rekorden. Det var aldri noen utfordring, og med 2.11,37 ble det klar rekord for jenta som representerer Aremark.

– Andre dagen startet med lengde i 1,2 sekundmeters motvind, så 6,93 er helt sykt, det hadde jeg aldri trodd. Spyd var litt under det jeg hadde håpet på, men så løp jeg på 2.11 på 800. Det holdt til verdensrekord, og jeg er dritfornøyd, sier Jæger til NRK.

Etter totalt 4,8 m/s i medvind på 100 meter hekk og 200 meter var hun faktisk avhengig av at det ikke var mer enn 1,3 m/s medvind i lengde. Da ville nemlig rekorden blitt ugyldig fordi snittet i de tre øvelsene der vinden måles ville vært mer enn 2,0. I stedet fikk hun 1,3 m/s motvind og kunne juble for rekord.

