Junker-trippel sendte Mjøndalen under streken

Kasper Junker scoret hat trick og avgjorde oppgjøret mellom Stabæk og Mjøndalen. 2-4-tapet gjør at Mjøndalen nå ligger under streken med én serierunde igjen.

Dansken nettet to ganger på to minutter et kvarter ut i den andre omgangen. MIF reduserte like etter, men det hjalp så lite.

2-3-tapet gjør at de brunkledde nå er nest sist i Eliteserien med en runde igjen. De har 27 poeng, like mange som Ranheim på plassen under. Opp til Tromsø på kvalikplass er det to poeng. Det er det også til Sarpsborg, Lillestrøm og Strømsgodset.

Mjøndalen møter Vålerenga hjemme i siste seriekamp.

Unggutt med mål

Kristoffer Askildsen sendte hjemmelaget i ledelsen etter 18 minutter. Etter klabb og babb i feltet stakk unggutten fram en lang fot og satte inn 1-0.

Bare fire minutter senere satt utligningen da Christian Gauseth gjorde 1-1 etter å ha blitt spilt fri av Joackim Olsen Solberg.

Da var MIF-kapteinen iskald mot Marcus Sandberg i Stabæk-buret.

Dansk dynamitt

Kvarteret ut i den andre omgangen satte Junker inn 2-1. Oliver Valaker Edvardsen fant Ronald Hernández ute til høyre, som på første touch slapp inn til Junker.

Dansken hadde ingen problemer med å bredside ballen inn i det åpne målet.

To minutter senere fungerte suksessoppskriften fra 2-1-målet. Hernandez slo inn og fant Junker på første stolpe, som lurte ballen inn i mål. Da sto det 3-1.

Med 20 minutter inviterte hjemmelagets målvakt Mjøndalen inn i kampen igjen. En klarering fra nede ved cornerflagget endte til slutt hos Tonny Brochmann, som skjøt i mål fra 25 meter.

Gjestene var nære å utligne etter 78 minutter, men Askildsen sto på streken og reddet forsøket fra Quint Jansen.

Minuttet etter punkterte Junker kampen. Sammy Skytte rundlurte Brochmann før han skjøt fra 20 meter. Julian Faye Lund reddet forsøket, men måtte gi retur på skuddet. Der var Junker og pirket inn sitt sjette mål for sesongen.

2-4-tapet gjør at Mjøndalen ligger meget tynt an før sesongens siste kamp neste helg.

