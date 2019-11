Jürgen Klopp avviser å la et helt lag være hjemme for å spille ligacup: - Det er ikke sånn det fungerer

Det tette kampprogrammet skaper problemer, men Liverpool kommer ikke til å stille i to konkurranser i to forskjellige land i samme periode.

Liverpool tok seg onsdag videre til kvartfinalen i ligacupen etter en heseblesende kamp mot Arsenal som til slutt ble avgjort på straffer.

Selv om det ble en god opplevelse for røde spillere og fans på Anfield, har det også skapt en utfordring - nemlig en ny kamp i et svært tett kampprogram for Liverpool.

Kvartfinalene i ligacupen, der Liverpool ble trukket til å møte Aston Villa, skal spilles i midten av desember. Da er Liverpool imidlertid i Qatar for å spille VM for klubblag, og kampen må dermed flyttes.

- Ikke sånn det fungerer

Etter seieren var Jürgen Klopp tydelig på at Liverpool vil trekke seg fra ligacupen, hvis ikke kvartfinalen blir lagt til en passende dato.

I tillegg til ligacupen og VM for klubblag, der Liverpool må ut på en lang reise til Qatar, er klubben også involvert i Champions League, FA-cupen og Premier League, og Klopp uttalte at Liverpool ikke ville være et offer i kampprogram-problemet.

Partene har siden onsdag jobbet for å finne en passende løsning. Et av de mer bisarre forslagene som har dukket opp, er at Liverpool kunne la et lag være hjemme i England mens resten av troppen dro til Qatar.

På den måten kunne Liverpool gjennomføre kvartfinalen i ligacupen i tillegg til å spille VM for klubblag. Det ville altså medføre at klubben spilte kamper i forskjellige turneringer, i forskjellige land, muligens på samme dag.

SCORET: Divock Origi sikret straffesparkkonkurranse da Liverpool slo Arsenal i ligacupen. Foto: Andrew Yates (Reuters)

På pressekonferanse før lørdagens Premier League-møte mot Aston Villa, var imidlertid Jürgen Klopp klar på at den løsningen ikke er et alternativ.

- Vi kan ikke la noen spillere være hjemme for ligacupen, uttalte tyskeren, ifølge BBC.

- Vi har to kamper i Qatar i en veldig travel periode. Det er ikke som at vi kan dra dit med elleve spillere og la resten være være i England for å spille mot Aston Villa. Det er ikke sånn det fungerer, forklarte Klopp videre.

Liverpool-manageren var tydelig på at en avgjørelse må tas, men at de ikke har kommet til en løsning ennå.

Et sannsynlig alternativ er at kampen spilles i midtuka etter FA-cuprunden den første helgen i januar, men det betyr i så fall at kvartfinalen spilles samtidig som det første semifinaleoppgjøret i samme turnering etter planen skal spilles.

Finalen i ligacupen spilles 1. mars.

Ønsker endringer

Jürgen Klopp stilte også spørsmål ved at semifinalene i ligacupen spilles over to kamper.

- Etter et veldig travelt program i desember, er det to semifinaler. Det er en veldig lett avgjørelse for meg å si: «Ok, hvis man beholder konkurransen, hvorfor ha semifinalene over to kamper?»

Klopp minnet også om at FA-cupen kommer igjen i februar og at det også er mange kamper i mars og april.

Ifølge BBC har ikke ligacupen planer om å gjøre endringer når det gjelder semifinale-oppsettet. Cupen har tidligere gjort endringer ved å fjerne ekstraomganger i de første rundene og gå direkte til straffekonkurranse, som skjedde da Liverpool tok seg til kvartfinalen.

Liverpool møter Aston Villa på bortebane i Premier League klokken 16 lørdag. Du kan følge kampen i vårt livesystem.